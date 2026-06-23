La Arena Banreservas será inaugurada esta semana

La Arena Banreservas tendrá una moderna pantalla de cuatro caras. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

De inicio, la instalación llevará el nombre de Arena Banreservas Travieso Soto, aunque todavía tomará algún tiempo para que sean colocados en la parte exterior del anillo del techo los apellidos de Virgilio Travieso Soto, uno de los padres del baloncesto dominicano.

La obra será inaugurada esta semana, en principio, el próximo jueves, por el presidente Luis Abinader, confirmaron fuentes a Diario Libre. A tiempo para el partido que la República Dominicana sostendrá frente a Estados Unidos, el 3 de julio, en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.

Una vez concluida, la remodelación dejará una instalación con una apariencia exterior similar a la conocida hasta ahora, pero con un interior completamente renovado, incluido el sistema moderno de luces, bocinas y climatización.

El nuevo tabloncillo ya fue instalado, al igual que una enorme pantalla central de cuatro caras. También fueron colocados un panel LED publicitario alrededor de la cancha y una franja de pantallas LED en el anillo interior que divide los dos niveles del edificio.

Los camerinos serán modernos, aunque se mantendrá la cantidad de cuatro vestuarios, los que estarán ubicados en áreas diferentes y dispondrán de casilleros individuales para los jugadores, pantallas y baños con 14 duchas. Cada uno contará con una oficina para el dirigente y una sala de recuperación.

Incluye también una zona destinada a conferencias de prensa, con un vistoso salón dotado de alrededor de 75 asientos abatibles.

Alrededor del rectángulo de competencia se habilitará una zona de asientos VIP, cuyos ocupantes dispondrán de servicios exclusivos.

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La Arena tendrá una pantalla central de cuatro caras.