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Metros se apoya en la defensa en triunfo ante Cañeros semifinal A

El primer partido de la serie semifinal B será celebrado este miércoles a partir de las 8 de la noche.

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    Metros se apoya en la defensa en triunfo ante Cañeros semifinal A
    Jhery Matos en gestión ofensiva ante los Cañeros del Este en el primer partido de la serie semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto. (FUENTE EXTERNA)

    Los Metros de Santiago derrotaron 69-63 a los Cañeros del Este en el primer partido de la semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este martes en la Gran Arena de Santiago.

    El partido lo decidió el debutante Juan Guerrero, quien encestó un tiro de tres puntos, justo cuando terminaba el tiempo de 24 segundos. La canasta le dio la ventaja 67-63 a los Metros con 28.3 segundos por jugar del último cuarto.

    El segundo partido de la semifinal A será este jueves, a las 8:00 de la noche, en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana.

    La defensa del equipo de Santiago resultó un factor importante para la victoria al dejar sin puntos a Yeison Colomé en la segunda mitad y los romanenses solo anotaron 26 tantos en los dos últimos períodos.

    Por los Metros, que tiraron para un 39 por ciento de campo, con 23 rebotes, Jhery Matos anotó 19 puntos con ocho rebotes; Jordan Hall agregó 14, y Juan Guerrero terminó con 10 tantos y nueve rebotes.

    Los parciales finalizaron 25-16, 9-21, 19-15, 16-11 a favor de los Metros.

    RELACIONADAS

    Por los Cañeros, Marvin Smith Jr. fue el mejor a la ofensiva, con 20 puntos, seguido por Yeison Colomé, con 12, y Raymond Bastardo logró 11 unidades.

    Partido de este miércoles

    • Los Gigantes Basketball Club recibirán este miércoles, desde las 8:00 de la noche, a los Héroes de Moca en el Polideportivo Mario Ortega de San Francisco de Macorís, en el inicio de la semifinal B.
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