AJ Dybantsa es escogido por Wizards con el número uno del Draft de NBA

Adam Silver y AJ Dybantsa en la presentación del jugador como primera selección del Draft de la NBA 2026 ( AFP )

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Los Washington Wizards seleccionaron este martes al alero AJ Dybantsa como número uno del Draft de la NBA, en una ceremonia en Nueva York en la que se esperaba la elección del español Aday Mara y el mexicano Karim López.

Dybantsa, joya del equipo universitario BYU Cougars de 19 años, era considerado ligeramente favorito para encabezar una generación que posee un potencial excepcional.

Tras escuchar su nombre, este potente alero de 2,06 metros de altura se abrazó emocionado a sus familiares y subió al escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) para ser felicitado por el comisionado Adam Silver y colocarse la gorra de su nuevo equipo.

"Significa mucho", dijo Dybantsa a la cadena ESPN tras ser elegido. "Obviamente es solo un paso más y todavía me queda mucho trabajo por hacer. Pero es un testimonio de todo mi esfuerzo, mi disciplina y los sacrificios que he hecho".

Dybantsa, primer número uno en poder de Washington desde John Wall en 2010, debe ser la pieza que complete la larga reconstrucción de los Wizards.

En el tramo final de la pasada temporada, Washington se reforzó con dos jugadores de calibre All-Star, Trae Young y Anthony Davis, con la intención de terminar con una ausencia de cinco años fuera de playoffs.

Darryn Peterson, el otro gran favorito al número uno, fue escogido a continuación por los Utah Jazz tras solo una temporada en la Universidad de Kansas, en la que promedió 20,2 puntos.

Implacable tirador y anotador nato, Peterson debe encajar a la perfección en unos Jazz que también quieren volver a ser competitivos tras el reciente fichaje de Jaren Jackson Jr.

En el tercer lugar los Memphis Grizzlies eligieron al ala-pívot Cameron Boozer, de Duke, hijo del exjugador All Star Carlos Boozer.

Los Chicago Bulls, entrenados a partir de la próxima temporada por el brasileño Tiago Splitter, se decantaron después por el ala-pivot Caleb Wilson, de North Carolina.

- A la espera de Mara y López -

En esta primera ronda del Draft, en el que los 30 equipos se reparten a los mejores talentos del básquetbol universitario y extranjero, se espera con expectación la elección de dos promesas de habla hispana.

El español Aday Mara, de 2,21 metros de altura, se perfila para aparecer alrededor del top-10 y sería el primer pívot en subir al escenario.

Algo más abajo en los pronósticos, el ala-pívot Karim López estaba listo para convertirse en el primer jugador nacido en México en ser drafteado en una primera ronda.

La promoción de este año no dispone de una figura mediática como Victor Wembanyama o Cooper Flagg, los número uno en 2023 y 2025, pero los expertos creen que alberga varias futuras estrellas y una gran profundidad de jugadores de gran futuro.

La ceremonia tenía lugar en Nueva York sólo diez días después de que la ciudad estallara de alegría con el triunfo de los Knicks en las Finales, primer anillo de la franquicia en medio siglo.

El Draft también se celebraba pocas horas después de la venta de Giannis Antetokounmpo, doble MVP de la NBA, por los Milwauke Bucks a los Miami Heat en uno de los mayores traspasos de esta década.

gbv/cl