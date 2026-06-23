Estados Unidos anuncia su selección para enfrentar a República Dominicana en la ventana FIBA

Stephen Silas dirigirá a la selección de Estados Unidos. ( NBA )

USA Basketball anunció este lunes la lista de 12 jugadores y el cuerpo técnico para la selección masculina de Estados Unidos que participará en las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de julio de 2026.

Los jugadores se enfrentarán a República Dominicana y México el 3 y el 6 de julio, respectivamente.

Los 12 atletas cuentan con experiencia profesional en la NBA, la NBA G League y a nivel internacional, y seis de ellos tienen experiencia previa con USA Basketball.

La selección masculina de Estados Unidos para las eliminatorias de julio de 2026 está integrada por Pedro Bradshaw, Jacob Gilyard, Kevon Harris, Dewan Hernandez, Jay Huff, Mike James, Elijah Pemberton, Orlando Robinson, Matt Ryan, Terry Taylor, Jarrod Uthoff y Gabe York.

Si bien solo un jugador activo de la NBA, el pívot de los Pacers, Huff, está en la lista para los dos partidos de clasificación a principios del próximo mes, otros nueve tienen experiencia previa en la liga, incluido Robinson, quien pasó la mayor parte de la temporada pasada con un contrato de doble vía con los Magic. Fue despedido en febrero, reporta Hoops Rumors.

Taylor (Kings) y Ryan (Knicks) disputaron partidos de la NBA durante la temporada 2024/25, pero la temporada pasada jugaron en Australia y Dubái, respectivamente.

Han pasado varios años desde que pisó una cancha de la NBA, pero James podría ser el jugador más conocido de la plantilla.

El base de 35 años ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Euroliga en 2024 y es el máximo anotador histórico de la liga. Esta es la primera vez que representa a Estados Unidos en una competición internacional, continúa Hoops Rumors.

Experiencia de Taylor

Taylor es quien tiene la experiencia más reciente con USA Basketball, habiendo participado en la segunda ventana de las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 en febrero, donde Estados Unidos obtuvo una victoria y una derrota ante República Dominicana y México, respectivamente, en Oceanside, California, escribe USA Basketball.

Y contíua: Bradshaw debutó con Estados Unidos en la primera ventana en noviembre pasado con dos victorias sobre Nicaragua.

Hernández (Ventana 4), Huff (Ventana 6), Pemberton (Ventanas 5 y 6) y Ryan (Ventana 2) regresan a USA Basketball tras haber representado a la selección estadounidense en diversas ventanas de clasificación previas a la Copa Mundial FIBA Masculina 2023. Pemberton también cuenta con una medalla de bronce de la FIBA AmeriCup Masculina 2022.

Gilyard, Harris, James, Robinson, Uthoff y York competirán con USA Basketball por primera vez.

El exentrenador de la NBA, Stephen Silas, quien llevó a Estados Unidos a la medalla de bronce en la AmeriCup 2025 en agosto y dirigió al equipo en las ventanas 1 y 2 de clasificación para la Copa Mundial FIBA 2027, volverá a estar al frente del equipo.

Silas también dirigió las ventanas 2 y 3 de la Clasificación para la AmeriCup 2025. Contará con la asistencia de Patrick Mutombo, quien formó parte del cuerpo técnico en agosto, noviembre y febrero, y de Marlon Garnett Clay Moser, quien colaboró en las ventanas 1 y 2.

Estados Unidos realizará su campamento de entrenamiento del 26 de junio al 1 de julio en Miami, antes de partir hacia Santo Domingo, República Dominicana, para un partido a las 8 p.m. ET el 1 de julio.

Posteriormente, el equipo viajará a Zacatecas, México, donde el partido está programado para comenzar a las 10 p.m. ET.

Como se anunció previamente, Estados Unidos competirá en seis ventanas de la Clasificación para la Copa Mundial desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2027.

Para más información, haga clic aquí. En total, 80 selecciones nacionales competirán por una de las 32 plazas para la Copa Mundial de Baloncesto Masculino FIBA 2027 en Doha, Qatar. En FIBA Américas, 16 equipos jugarán en seis ventanas, de las cuales siete avanzarán a la Copa Mundial.

Tras dos ventanas, Estados Unidos tiene un récord de 3-1 y lidera el Grupo A, junto con República Dominicana (3-1), con siete puntos.

Las selecciones se reagruparán para las ventanas 4 a 6. La ventana 4, en la que Estados Unidos jugará un partido como visitante y otro como local, está programada para finales de agosto.

Con el formato de clasificación actual, que data de la Copa Mundial de Baloncesto Masculino FIBA 2019, Estados Unidos ha acumulado un récord de 22-6 y ha finalizado primero de su grupo tanto en 2019 como en 2023.

Estados Unidos ha ganado dos de las últimas cuatro Copas Mundiales de Baloncesto FIBA (2010 y 2014).