El dominicano Yaxel Lendeborg fue seleccionado por los Warriors en el draft de la NBA

El pequeño delantero Yaxel Ledeborg fue seleccionado esta noche como el pick número 11 en el draft de la NBA.

Luego de ganar el campeonato de baloncesto universitario en la NCAA con los Wolverines de Michigan, Lendeborg se proyectaba como una escogencia entre los primeros 15.

Un gran paso para él, luego de haber postergado un año más su elegibilidad. Por ser escogido número 11 recibirá un contrato de 28 millones, 980 mil 481 dólares con un salario de US $6,286,680.

Es el dominicano número 14 que es drafteado en la mejor liga del mundo.

Hijo de padres dominicanos, Yissel Raposo y Okary Lendeborg, el delantero mantiene la continuidad de jugadores con origen quisqueyano en entrar a la liga.