Duarte, Feliz y Delgado fortalecen el conjunto dominicano de cara a la Tercera Ventana

Angel Luis Delgado, Andrés Feliz, Néstor "Che" García y Chris Duarte en los entrenamientos del conjunto nacional que se prepara para la 3era Ventana Clasificatoria del Mundial de Baloncesto Catar 2027 ( FUENTE EXTERNA )

Chris Duarte, Andrés Feliz y Ángel Luis Delgado se presentaron desde el primer día a los entrenamientos del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores en su preparación para los partidos de la Tercera Ventana clasificatoria para el Mundial de Baloncesto de Catar 2027.

Preparación del equipo

Otros jugadores que practicaron junto a Duarte, Feliz y Delgado fueron Rey Abad, Darwin Rosario, Bryce Báez, Josué Salazar, Kelvin Ramírez, Franly Núñez, Josué Grullón, Isaac Tapia, Diego Colón y Randy Bautista, a la espera de los demás convocados.

La selección dominicana inició este martes los entrenamientos de preparación para sus enfrentamientos ante los Estados Unidos y Nicaragua, los días 3 y 6 de julio próximo.

El primer partido será el viernes 3 de julio ante los norteamericanos, a las 8:00 de la noche, y el lunes 6, a la misma hora, se medirán a los nicaragüenses.

La etapa de preparación del combinado tricolor arrancó en la Cancha de Entrenamientos del Proyecto de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Clasificación y grupos

Los entrenamientos son comandados por el dirigente argentino Néstor -Ché- García y su cuerpo de asistentes que lo conforman los dominicanos Eulis Báez, David Díaz, Abraham Disla, y más adelante se le unirá el español Sergio Jiménez.

El conjunto dominicano tiene marca de 3-1, líder del grupo A, empate con los Estados Unidos, ambos clasificados a la siguiente fase, junto a México (2-2) y Nicaragua (0-4).

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).