Fe sobre el miedo: los hermanos Boozer y el milagro genético que llegó a la NBA

La noche del Draft de la NBA no solo entregó nuevos talentos a la liga, sino que regaló uno de los momentos más conmovedores del deporte reciente. Cameron Boozer, seleccionado en la tercera posición por los Memphis Grizzlies, celebró su ascenso a la élite del baloncesto profesional con un mensaje de unión familiar indisoluble: "Es mi momento, pero también es nuestro momento".

El ala-pívot de 2,06 metros de estatura, procedente de Duke University, no se refería únicamente a su hermano gemelo Cayden. Sus palabras iban dirigidas a su hermano mayor, Carmani Boozer, cuya vida estuvo ligada a la de Cameron desde antes de nacer debido a una carrera médica contra el tiempo.

Un milagro de la ciencia

La historia se remonta a 2006. Carmani nació con un diagnóstico de anemia falciforme, un trastorno sanguíneo hereditario que deforma los glóbulos rojos, obstruye el torrente sanguíneo y reduce drásticamente la esperanza de vida. Ante la gravedad del panorama, sus padres, el exjugador de la NBA Carlos Boozer y su entonces esposa CeCe, recurrieron a la fertilización in vitro en 2007 para buscar un donante de médula ósea que fuera genéticamente compatible.

De los embriones sanos resultantes nacieron los gemelos Cameron y Cayden en julio de 2007. Tras someter a Carmani a un fuerte proceso de quimioterapia para limpiar su médula afectada, los médicos utilizaron las células madre del cordón umbilical de los recién nacidos para salvarle la vida.

"Poder ver todo lo que hace, cómo trabaja duro y cómo siempre está presente", dijo Carmani sobre Cameron. "No podría estar más orgulloso de alguien, y poder llamarlo mi hermano menor es algo increíble".

Impacto en la cancha

En el plano estrictamente deportivo, Memphis se lleva a un jugador de impacto inmediato. En su única temporada universitaria con Duke, Cameron Boozer fue nombrado Jugador Universitario del Año gracias a unos números dominantes: 22,5 puntos, 10,2 rebotes y 4,1 asistencias por partido.

Mientras Cameron inicia su ruta en la Conferencia Oeste de la NBA, la tradición familiar en la NCAA continuará. Su hermano gemelo, Cayden permanecerá con los Blue Devils de Duke, donde se perfila como pieza central del quinteto titular para la temporada 2026-27.