Lendeborg pasará de odiar a Curry a jugar junto a él en Golden State

El alero de Michigan, Yaxel Lendeborg, tenía 13 años en 2016; era solo otro adolescente fanático de la NBA que debatía con sus amigos sobre su bando favorito en la rivalidad, cada vez más intensa, entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors.

Selección y expectativas

"Yo era muy fan de Kyrie [Irving]", dijo Lendeborg. "Así que solía odiar a Steph Curry".

Lendeborg hizo esta confesión una década después en un podio en Brooklyn, vistiendo una gorra de los Warriors luego de que la organización lo seleccionara en el puesto número 11 del draft de la NBA, convirtiéndolo en el nuevo compañero de equipo de Curry.

Lo calificó como un momento en el que "todo vuelve al punto de partida."

"Ahora que realmente voy a poder estar en el mismo equipo con él, jugar y aprender tanto de su experiencia, significa muchísimo", comentó Lendeborg. "Es un gran tipo, una persona muy auténtica. Va a ser un honor poder ver lo que hace en persona".

Lendeborg conoció a Curry cuando asistió al partido de play-in entre los Warriors y los LA Clippers en abril, y mencionó que tuvo una conversación con él durante su entrenamiento privado con los Warriors la semana pasada.

También expresó bastante entusiasmo por jugar en la pintura junto a Draymond Green, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pequeña indirecta a otro de sus nuevos compañeros veteranos.

"Sé que él es de la Universidad de Michigan State", dijo Lendeborg. "La verdad es que eso no me agrada mucho. Pero definitivamente estoy emocionado de poder conocerlo, hablar con él en persona y aprender. Aprender todo lo que pueda".

Perfil y rendimiento

El gerente general, Mike Dunleavy, señaló que los Warriors comenzaron a tomar más en serio a Lendeborg como una opción para la undécima selección después de una conversación en el combine de Chicago en mayo. Afirmó que Lendeborg mostró un mayor nivel de madurez en comparación con sus entrevistas previas al draft en 2025.

Lendeborg ya había probado las aguas del draft el verano pasado, pero optó por regresar a la universidad y transferirse de UAB a Michigan. Allí promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.3 asistencias, con casi un 59% de acierto en tiros de campo, ganó el premio al Jugador del Año de la conferencia Big Ten y lideró a los Wolverines al campeonato nacional.

En el proceso, Lendeborg pasó de ser una proyección tardía de primera ronda a convertirse en un prospecto de lotería, a pesar de que cumplirá 24 años antes de jugar su primer partido en la NBA.

Esa edad avanzada fue un factor en el análisis de los Warriors, pero no disuadió a Dunleavy de elegirlo con la selección más alta de su gestión.

"Tiene, ¿qué?, ¿23, casi 24 años?", dijo Dunleavy. "No me preocupa, porque no tiene 38".

El núcleo de los Warriors es tanto veterano como propenso a las lesiones. Curry tiene 38 años. Green tiene 36. Al Horford, quien probablemente regresará, tiene 40. Jimmy Butler se está rehabilitando de una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL).

Moses Moody se recupera de una rotura del tendón rotuliano. Se espera que ambos se pierdan una gran parte de la próxima temporada.

Esa realidad le abre las puertas a cualquiera que los Warriors hubieran seleccionado en el puesto 11 para asumir un rol inmediato.

Pero también fue parte de su razonamiento para decidirse por Lendeborg, quien es considerado una opción de rotación lista para la NBA (plug-and-play) en la pintura para un equipo que necesita producción inmediata con urgencia.

"Su juego de pases", explicó Dunleavy. "Su nivel defensivo, ya sea con o sin el balón. Conecta muy bien las alineaciones gracias a su estatura... Puede jugar por dentro y por fuera. Así que probablemente nos facilite un poco el trabajo en la agencia libre".

Los Warriors también tenían en la mira al escolta de Arizona, Brayden Burries, según fuentes del equipo. Entraron al draft con escepticismo de que cayera hasta la undécima posición, pero cuando los primeros nueve equipos lo dejaron pasar, se generó optimismo en las oficinas.

Sin embargo, los Milwaukee Bucks reclutaron a Burries en el puesto número 10, y los Warriors, al quedar con el reloj en marcha para la siguiente selección, empezaron a recibir llamadas de equipos rivales interesados en negociar para subir a su puesto.

En ese preciso momento, las cámaras de ESPN transmitieron en vivo y captaron a Dunleavy en una acalorada discusión con el propietario mayoritario, Joe Lacob, sobre la decisión inminente.

Decisión del draft

"Nos pusimos a discutir sobre cuál es el mejor campo de golf en San Francisco", bromeó Dunleavy. "Él no estaba de acuerdo conmigo".

Luego, Dunleavy admitió que la conversación tuvo más que ver con las opciones de traspaso que tenían sobre la mesa y la ansiedad de Lacob por definir la selección.

"Al final, todos estuvimos de acuerdo en quedarnos con la opción de elegir a Yaxel", concluyó Dunleavy.