Al Horford acuerda por dos años con los Warriors y jugará su temporada número 20 en la NBA

Al Horford en acción durante un partido de la NBA con los Golden State Warriors. ( HEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

El pívot dominicano Al Horford ha tomado una decisión trascendental para el cierre de su legendaria carrera.

A sus 40 años, planea regresar con los Golden State Warriors para la próxima temporada de la NBA, según le confirmó este jueves a la cadena estadounidense ESPN.

Para concretar el movimiento, el nativo de Puerto Plata rechazará su opción de él como jugador de 6 millones de dólares y, una vez abra la agencia libre el próximo mes, firmará un nuevo acuerdo totalmente garantizado por dos años y 14 millones de dólares que incluirá un bono por traspaso.

Con este paso, Horford se convertirá en apenas el decimotercer jugador en la historia de la liga en alcanzar una vigésima temporada, un selecto club que integra junto a leyendas como LeBron James, Kobe Bryant y Kareem Abdul-Jabbar.

"No conocía toda la lista, aunque sí algunos nombres. Es difícil de creer. Estoy muy agradecido. Permanecer en esta liga durante tantos años requiere mucho compromiso, sacrificio y tiempo. Aun siento que puedo contribuir y tener impacto en un equipo", admitió Horford.

El quisqueyano, que levantó el campeonato en 2024 con los Boston Celtics antes de mudarse a San Francisco, busca sacarse la espina de una campaña accidentada por las graves lesiones de Jimmy Butler y Stephen Curry, que relegaron a los de Steve Kerr al décimo puesto del Oeste y a la posterior eliminación en el play-in.

"Quiero terminar lo que empezamos. Esa lesión nos afectó mucho. Jimmy es un jugador muy especial y estaba haciendo muchísimo por nosotros. Sentía que las cosas comenzaban a mejorar", afirmó con determinación el veterano centro.

Pese a los problemas colectivos, Horford dejó destellos de su vigencia, incluyendo cuatro triples clave en el último cuarto de la victoria del play-in ante los LA Clippers.

De cara al futuro inmediato, confía plenamente en la estructura de los de la Bahía. "Después de un año aquí, adaptándome al entrenador Steve Kerr, a Steph y al resto del grupo, siento que podemos seguir avanzando y tener una mejor temporada", proyectó el baloncestista.

Salud y selección

Para el veterano, el reto principal radica en la durabilidad. Una ciática prolongada y una distensión en la pantorrilla lo limitaron a participar en solo 45 encuentros el curso pasado.

Para evitar recaídas, se someterá a un exigente programa de acondicionamiento físico diseñado por el reputado especialista Rick Celebrini, lo que obligará al dominicano a ausentarse de los compromisos de este verano con la selección nacional de la República Dominicana.

"Entiendo que tenemos una gran oportunidad por delante. Estoy enfocando toda mi energía en asegurarme de estar en mi mejor versión para el equipo. A los 40 años, no creemos que sea ideal ir a jugar un par de partidos en verano. Cuando hablamos del tema, comprendí el plan", dijo.

La continuidad de Horford supone la primera pieza de estabilidad para el gerente general Mike Dunleavy Jr., quien también busca retener a Kristaps Porzingis y espera la ejecución de la opción de Draymond Green.

"Si el grupo está sano y permanecemos juntos, creo que vamos a competir. No quiero adelantarme demasiado, pero cuando recuperemos a Jimmy y a Moses Moody, tendremos un grupo muy competitivo y haremos todo lo posible", advirtió Horford. "

Conexión con Lendeborg

La próxima temporada tendrá un condimento especial de dominicanidad en el vestuario de los Warriors, tras la selección en el Draft, en el puesto número 11, del alero Yaxel Lendeborg, cuyo padre, Okary Lendeborg, jugó en la selección tricolor a inicios de los noventa junto a Tito Horford, padre de Al.

"Ya está listo para la NBA. Tiene un físico fuerte, puede anotar, atacar el aro y presionar a las defensas. Con él y con los jugadores que ya teníamos, creo que estaremos en una muy buena posición", elogió Horford a su nuevo compañero de origen dominicano.

Cuando pise la duela en el partido inaugural, Horford fijará un récord como el primer jugador de cuarenta años o más en accionar para la franquicia de los Warriors. Con una hoja de vida que lo ubica como uno de los únicos siete profesionales con un piso de 1,000 bloqueos y 1,000 triples en la NBA, el retiro todavía luce lejano en sus planes.

"Me siento muy bien. Me cuido mucho. En los últimos cinco años he ido temporada por temporada. Esa ha sido mi filosofía. Pero con este contrato de dos años pienso: ´vamos a darlo todo´. No voy a ponerme límites. Mientras me sientas bien, ayude al equipo y sigamos logrando cosas importantes, seguiremos adelante", concluyó.