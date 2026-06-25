Al Horford anuncia que no jugará con República Dominicana en reapertura de la Media Naranja

Con su renovación, Al Horford se asegura que podrá jugar en la NBA hasta los 40 años. ( AFP )

Al Horford no juega con la selección dominicana desde 2012 y no era convocado por la Federación desde el verano de 2023. Esta vez se le giró la invitación para el partido contra los Estados Unidos en la apertura del remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, pero el jugador ha anunciado que no estará.

Horford informó a ESPN que se someterá a un exigente programa de acondicionamiento físico diseñado por el reputado especialista Rick Celebrini, lo que le obligará ausentarse de los compromisos de este verano con la selección nacional de la República Dominicana.

"Entiendo que tenemos una gran oportunidad por delante. Estoy enfocando toda mi energía en asegurarme de estar en mi mejor versión para el equipo. A los 40 años, no creemos que sea ideal ir a jugar un par de partidos en verano. Cuando hablamos del tema, comprendí el plan", dijo a Anthony Slater y Shams Chanaria.

Para el veterano, el reto principal radica en la durabilidad. Una ciática prolongada y una distensión en la pantorrilla lo limitaron a participar en solo 45 encuentros el curso pasado.

Dominicana se medirá a los Estados Unidos el viernes tres de julio y a Nicaragua el lunes seis en el cierre de la primera ronda clasificatoria a la Copa del Mundo de 2027. El centro nunca ha disputado un partido oficial en suelo dominicano.

A sus 40 años, planea regresar con los Golden State Warriors para la próxima temporada de la NBA, según le confirmó este jueves a la cadena estadounidense ESPN.

Para concretar el movimiento, el nativo de Puerto Plata rechazará su opción de él como jugador de 6 millones de dólares y, una vez abra la agencia libre el próximo mes, firmará un nuevo acuerdo totalmente garantizado por dos años y 14 millones de dólares que incluirá un bono por traspaso.

Se convertirá en el decimotercer jugador en la historia de la NBA en alcanzar una vigésima temporada, uniéndose a LeBron James, Vince Carter, Chris Paul, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis, Robert Parish, Kyle Lowry, Udonis Haslem, Jamal Crawford, Kobe Bryant y Kareem Abdul-Jabbar.

La continuidad de Horford con los Warriors supone la primera pieza de estabilidad para el gerente general Mike Dunleavy Jr., quien también busca retener a Kristaps Porzingis y espera la ejecución de la opción de Draymond Green.

"Si el grupo está sano y permanecemos juntos, creo que vamos a competir. No quiero adelantarme demasiado, pero cuando recuperemos a Jimmy y a Moses Moody, tendremos un grupo muy competitivo y haremos todo lo posible", advirtió Horford.

Conexión con Lendeborg

La próxima temporada tendrá un condimento especial de dominicanidad en el vestuario de los Warriors, tras la selección en el Draft, en el puesto número 11, del alero Yaxel Lendeborg, cuyo padre, Okary Lendeborg, jugó en la selección tricolor a inicios de los noventa junto a Tito Horford, padre de Al.

"Ya está listo para la NBA. Tiene un físico fuerte, puede anotar, atacar el aro y presionar a las defensas. Con él y con los jugadores que ya teníamos, creo que estaremos en una muy buena posición", elogió Horford a su nuevo compañero de origen dominicano.

Cuando pise la duela en el partido inaugural, Horford fijará un récord como el primer jugador de cuarenta años o más en accionar para la franquicia de los Warriors. Con una hoja de vida que lo ubica como uno de los únicos siete profesionales con un piso de 1,000 bloqueos y 1,000 triples en la NBA, el retiro todavía luce lejano en sus planes.

"Me siento muy bien. Me cuido mucho. En los últimos cinco años he ido temporada por temporada. Esa ha sido mi filosofía. Pero con este contrato de dos años pienso: ´vamos a darlo todo´. No voy a ponerme límites. Mientras me sientas bien, ayude al equipo y sigamos logrando cosas importantes, seguiremos adelante", concluyó.