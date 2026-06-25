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Colomé encesta 27 y Cañeros nivelan la Semifinal A

El tercer partido de la serie será celebrado el próximo sábado en el Oscar Gobaira de Santiago

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    Colomé encesta 27 y Cañeros nivelan la Semifinal A
    Yeison Colomé (FUENTE EXTERNA)

    Yeison Colomé encestó 27 puntos y los Cañeros del Este superaron 85-77 a los Metros de Santiago en el polideportivo Eleoncio Mercedes, para empatar la Semifinal A de la LNB

    Colomé lanzó de 21-9 de campo, de 15-6 en tiros de tres, repartió siete asistencias y capturó cuatro rebotes para los Cañeros, que lanzaron para un 47 por ciento desde el campo y embocaron 12 de 30 intentos de triples (40%).

    Reymond Bastardo (6-6 de campo) agregó 13 unidades por los ganadores, al igual que Lazar Lugic, quien agregó dos robos y clavó dos triples. En ningún momento del duelo los dirigidos por Emmanuel Alonzo estuvieron debajo en el marcador.

    Por los Metros, Juan Guerrero se fue con 17 puntos y siete tableros, Jordan Hall marcó 14 unidades, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, en tanto que Jhery Matos añadió 13 puntos, siete capturas y siete asistencias. El conjunto de Santiago tiró de 22-5 desde la línea de tres (23%).

    El tercer encuentro de la Semifinal A se celebrará este sábado a las 8:00 de la noche, en la Arena Oscar Gobaira.

    Pese a estar debajo por 20 en un momento del partido, los Metros complicaron las cosas en el último cuarto y se metieron en pelea, cuando Jordan Gerónimo anotó un triple con 3:26 que puso el juego 77-74.

    Un jumper de Bastardo con 2:17 despegó por 5 (79-74) a los Cañeros. Del otro lado, Lugic le dio un tapón a Gerónimo cerca del aro, provocando una pérdida de balón al equipo amarillo. Colomé aplicó la sentencia con 1:26, al conseguir una bandeja que colocó la pizarra 81-74.

    Los parciales concluyeron 31-17, 26-21, 15-22 y 13-17 para los Cañeros.

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