Presidente Abinader inaugura la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto y pide que sea cuidada

El presidente de la República, Luis Abinader realiza un saque simbólico para dejar inaugurada la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, la tarde de este jueves 25 de junio de 2026. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

El presidente de la República, Luis Abinader inauguró la remodelación de la nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, bajo una inversión de 450 millones pesos por esa institución bancaria.

Abinader pidió que haya una gran responsabilidad en el cuidado de la obra y sugirió que "no se le preste más a los partidos políticos, comenzando por el PRM", que es la institución política a la que pertenece el jefe de Estado.

El próximo 3 de julio será la primera fecha en la que se dará uso a esta renovada obra, que exhibe una pizarra de cuatro caras, la primera instalada en República Dominicana.

Será un partido de República Dominicana contra la selección de Estados Unidos, correspondiente a la ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto.

Abinader recordó un partido en el 2023, cuando recibió una llamada de Fernando Hasbún quien le mostró un partido de baloncesto que tuvo que ser detenido debido a la lluvia.

Por eso planteó una "transformación" de la Arena y que además tenga el nivel "para montar un juego NBA".

Abinader dijo que el país ha mejorado en su infraestructura y que el país, al final de su período, tendrá "unos 300 techados".

El primer mandatario estuvo acompañado de su esposa Raquel Arbaje en el acto al que también asistieron el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director de Banreservas, Leonardo Aguilera; los presidentes del Voluntariado de la Arena, Fernando Hasbún y del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, entre otros.

"Es la primera vez en la historia de nuestro país, que una empresa vincula su marca a una instalación deportiva", dijo Aguilera.

La Arena Banreservas mantiene el nombre del inmortal Virgilio Travieso Soto y para reconocerlo aún más se hizo un busto y un mural en el que se destacan las virtudes de la figura que lleva el nombre de esta edificación.

"La remodelación que hoy inauguramos, moderniza sus espacios" dijo el presidente del voluntariado del Travieso Soto, Fernando Hasbún.

La obra "está preparada para obras deportivas, culturales y de entretenimiento".

Hasbún dijo que esta obra no pertenece "a ninguna institución ni a ningún gobierno", pero aún así invitó a los usuarios a cuidar la obra.

Entre otras facilidades la obra cuenta con un nuevo sistema de luces, bocinas y climatización con 1200 toneladas.

Una pizarra de cuatro caras, además de otra en el anillo que divide las dos plantas de esta instalación y otra alrededor del tabloncillo.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz

El Travieso Soto es una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de la República Dominicana y, a lo largo de más de cinco décadas, ha sido sede de algunos de los acontecimientos más importantes del deporte nacional e internacional.

La instalación fue inaugurada en 1974 con motivo de la celebración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe y lleva el nombre de Virgilio Travieso Soto, considerado el padre del baloncesto dominicano.

Además de que sirvió de sede para el torneo de baloncesto de los Juegos de Santo Domingo 1974, también acogió el de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y próximamente acogerá el de los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El tabloncillo también puede ser removido en tan solo 4 horas. El silbato del árbitro de detendrá automáticamente el reloj de juego.

El mandatario, posterior a sus palabras, realizó un saque de honor y se procedió a un juego de exhibición con jugadores de la selección y preselección nacional de baloncesto.

Entre otros estuvo Ángel Luis Delgado, Andrés Feliz y Justin Minaya, encabezados por el mánager Néstor Che García.