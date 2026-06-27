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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Colomé le da la ventaja a Cañeros ante Metros en la semifinal A

El cuarto partido de la serie será celebrado el próximo lunes en la ciudad de La Romana

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    Colomé le da la ventaja a Cañeros ante Metros en la semifinal A
    Yeison Colomé en gestión ofensiva en el tercer partido de la serie semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto (FUENTE EXTERNA)

    Yeison Colomé volvió a silenciar la Arena del Cibao con un triple en los últimos segundos de juego en la victoria 98-97 de los Cañeros del Este sobre los Metros de Santiago en el tercer partido de la Semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto. 

    Con 25 segundos de juego, en el tiempo extra, Colomé anotó un bombazo tras un pase en contragolpe de Lazar Lugic que daba la delantera a los Cañeros, que con el triunfo ponen la serie 2-1 a su favor.

    Colomé culminó el partido con 23 puntos, nueve asistencias y tres rebotes, seguido por Marvin Smith Jr., quien anotó 19 y Luis Santos, que debutó con un doble-doble de 17 unidades y 11 tableros.

    Por los Metros, Jhery Matos coló 27 puntos, tomó 10 rebotes y repartió cinco asistencias; Juan Guerrero aportó 19 unidades y nueve capturas, mientras que Oliver García, Adris de León y Jordan Hall añadieron 11 tantos cada uno.

    La serie continuará el lunes cuando se traslade a La Romana, donde los Cañeros recibirán a los Metros en el polideportivo Eleoncio Mercedes a las 8:00 de la noche.

    RELACIONADAS
    • Los parciales finalizaron 20-30, 24-20, 19-21, 28-20 y 6-7 a favor de los Cañeros.

    Jornada del domingo

    La Semifinal B de La Súper Liga de la LNB continuará este domingo cuando los Héroes de Moca visiten a los Gigantes Basketball Club en el polideportivo Mario Ortega, a las 6:00 de la tarde. La serie está 2-0 a favor de los francomacorisanos.

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