Colomé le da la ventaja a Cañeros ante Metros en la semifinal A

Yeison Colomé en gestión ofensiva en el tercer partido de la serie semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto ( FUENTE EXTERNA )

Yeison Colomé volvió a silenciar la Arena del Cibao con un triple en los últimos segundos de juego en la victoria 98-97 de los Cañeros del Este sobre los Metros de Santiago en el tercer partido de la Semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto.

Con 25 segundos de juego, en el tiempo extra, Colomé anotó un bombazo tras un pase en contragolpe de Lazar Lugic que daba la delantera a los Cañeros, que con el triunfo ponen la serie 2-1 a su favor.

Colomé culminó el partido con 23 puntos, nueve asistencias y tres rebotes, seguido por Marvin Smith Jr., quien anotó 19 y Luis Santos, que debutó con un doble-doble de 17 unidades y 11 tableros.

Por los Metros, Jhery Matos coló 27 puntos, tomó 10 rebotes y repartió cinco asistencias; Juan Guerrero aportó 19 unidades y nueve capturas, mientras que Oliver García, Adris de León y Jordan Hall añadieron 11 tantos cada uno.

La serie continuará el lunes cuando se traslade a La Romana, donde los Cañeros recibirán a los Metros en el polideportivo Eleoncio Mercedes a las 8:00 de la noche.

Los parciales finalizaron 20-30, 24-20, 19-21, 28-20 y 6-7 a favor de los Cañeros.

Jornada del domingo

La Semifinal B de La Súper Liga de la LNB continuará este domingo cuando los Héroes de Moca visiten a los Gigantes Basketball Club en el polideportivo Mario Ortega, a las 6:00 de la tarde. La serie está 2-0 a favor de los francomacorisanos.