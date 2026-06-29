Metros superan a Cañeros y provocan el quinto partido de la serie semifinal

Juan Guerrero ataca el aro en el cuatro partido de la Serie Semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los Metros de Santiago superaron 85-82 a los Cañeros del Este en un polideportivo Eleoncio Mercedes a todo capacidad, obligando así a un quinto partido para definir la Semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto.

Juan Guerrero encestó 25 puntos, Omar Silverio 18 y Jhery Matos 15 para comandar el ataque de los dirigidos por Melvyn López.

Del lado de los Cañeros, Marvin Smith Jr. se fue con 27 unidades, seguido por Yeison Colomé, quien marcó 17.

Para lograr la victoria, los Metros se apoyaron en una gran defensa, en especial en la zona de la pintura, donde sobresalieron Gerónimo y Guerrero. Con 2:01, precisamente Guerrero encestó una canasta cerca del aro, recibió falta y encestó el tiro libre adicional, distanciando 80-73 a los amarillos.

El cierre en la pintura establecido por los Metros obligó a los Cañeros a atacar de distancia, desde donde no fueron efectivos en gran parte del cierre del encuentro, hasta que Colomé embocó un triple con 17 segundos que acercó 79-82 a los romanenses.

Luego Silverio recibió falta con 10 segundos y marcó uno de sus dos tiros libres. Del otro lado, Colomé erró de tres con 7 segundos y así quedaron sepultadas las aspiraciones de los Cañeros de cambiar el rumbo del encuentro.

Próxima jornada

El quinto y decisivo juego entre Metros y Cañeros será este miércoles a las 8:00 de la noche en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira.