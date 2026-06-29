Reportes: Ja Morant es enviado a los Portland Trailblazers

Ja Morant será enviado desde los Memphis Grizzlies a los Portland Trailblazers ( FUENTE EXTERNA )

Los Memphis Grizzlies van a traspasar a Ja Morant a los Portland Trail Blazers a cambio de Jerami Grant y Kris Murray, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Morant, de 26 años, promedió 19.5 puntos y 8.1 asistencias en 20 partidos con los Grizzlies la temporada pasada. Su campaña terminó en marzo debido a un esguince del ligamento colateral cubital (UCL) en su codo izquierdo.

Los Grizzlies intentaron traspasar al base, dos veces All-Star, antes de la fecha límite de la temporada pasada, pero no recibieron ninguna oferta seria.

Perfil de los jugadores

Morant se unirá a Damian Lillard en la línea exterior de Portland y jugará junto a Deni Avdija bajo las órdenes del nuevo entrenador principal de los Trail Blazers, Micah Nori.

Grant, de 32 años, es un veterano con 12 años de trayectoria en la NBA que pasó las últimas cuatro campañas con los Trail Blazers. Promedió 18.6 puntos la temporada pasada con un 45% de efectividad en tiros de campo.

Murray, de 25 años, fue una de las selecciones de primera ronda de Portland en 2023, elegido en el mismo draft que Scoot Henderson. El alero promedió 5.8 puntos y 3.6 rebotes en 57 partidos la temporada pasada.