Abandono parental: ¿qué pasará con Bronny James en los Lakers tras la salida de LeBron?

LeBron James observa a su hijo mayor, Bronny James, durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

LeBron James está listo para cerrar su etapa con los Lakers, pero deja en Los Ángeles a su primogénito: Bronny James Jr. quien sigue bajo contrato con la franquicia. El padre se va a mirar la agencia libre; el hijo, por ahora, tiene salario asegurado.

Una historia de abandono parental que cualquier terrícola quisiera vivir. Bronny no termina contrato ni queda automáticamente disponible para acompañarlo. Su salario para la temporada 2026-27, de US$2.29 millones, está en los libros de los Lakers, y la franquicia también conserva una opción de equipo para 2027-28 por US$2.48 millones.

Un contrato barato, fácil de terminar.

La situación tiene un punto de comedia familiar, aunque conviene tomarla por lo que es: una herencia que solo se explica por el nepotismo que llevó a los Lakers a buscar los "servicios" de Bronny en el draft de 2024.

Con esa escogencia, la pareja de padre e hijo se convirtió en la primera en la historia en jugar juntos en un mismo equipo, partido, entre otras que solo servirán para rarezas deportivas.

Bronny pertenece a los Lakers salvo que el equipo decida traspasarlo, cortarlo en otro momento o usarlo como parte de alguna operación futura. La salida de LeBron no arrastra legalmente a su hijo. En la NBA, la familia puede compartir foto histórica; la nómina, en cambio, obedece a firmas, fechas límite y opciones de equipo.

El giro obliga a mirar a Bronny con otros ojos. Mientras LeBron estuvo en Los Angeles, cada minuto del hijo podía leerse como desarrollo deportivo, gesto familiar o decisión de relaciones públicas.

Planes a futuro

Ahora el contexto cambia. Si los Lakers lo mantienen después de la salida del padre, tendrán que sostener que lo hacen por su valor como jugador joven, barato y todavía en formación.

Para Bronny, la partida de LeBron puede ser incómoda, pero también liberadora. Ya no estará protegido por la narrativa del sueño cumplido de padre e hijo compartiendo cancha.

Tampoco cargará con la sospecha permanente de que cada oportunidad responde a la presencia del Rey en el vestuario. Su contrato garantizado le da una temporada más para demostrar si puede ganarse un espacio real.

Los Lakers quedan ante una decisión delicada. Si lo conservan, Bronny se convierte en una especie de recordatorio contractual de la era LeBron.

Si lo traspasan, parecerá que el proyecto familiar terminó junto con la salida del padre. Y si en algún momento lo usan para acercarlo al nuevo destino de LeBron, la liga volverá a leerlo como parte del equipaje real.

Los posibles escenarios para LeBron ya alimentan rumores. Golden State aparece como la posibilidad de unirlo con Stephen Curry. Cleveland ofrece el cierre sentimental de volver al lugar donde empezó todo y donde ganó el título de 2016. Miami representa otra casa conocida, con dos campeonatos y una cultura competitiva que LeBron entiende bien.