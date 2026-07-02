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Metros vencen a Cañeros y avanzan a la final

Enfrentarán a los Gigantes en la final de la liga que empezará en los próximos días

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    Metros vencen a Cañeros y avanzan a la final
    El público abarrotó la Arena del Cibao para el quinto partido de la serie semifinal entre Cañeros y Metros. (FUENTE EXTERNA)

    En un partido que dominaron desde el primer minuto, los Metros de Santiago derrotaron 92-71 a los Cañeros del Este en la Arena Oscar Gobaira, ganándose así el derecho a asistir a la gran final de la temporada 2026 de la LNB.

    Jhery Matos encestó 18 puntos, tiró de 8-6 de campo, de 4-3 en triples, atrapó siete rebotes, dio cuatro asistencias y logró tres robos para los Metros, que tras ganar 3-2 la Semifinal A disputarán la final ante los Gigantes Basketball Club.

    Troy Cracknell aportó 20 unidades, Anthony Fairley 16, mientras que Jordan Hall se fue con 12 y Omar Silverio añadió ocho con 10 asistencias. Juan Guerrero también fue factor, al aportar ocho tantos y ocho tableros.

    Por los Cañeros, Yeison Colomé sobresalió con 20 en anotación y seis rebotes. Marvin Smith Jr. concluyó con 15 puntos y Luis Santos con 12 y ocho capturas.

    Desempeño defensivo

    Los dirigidos por Melvyn López lanzaron para un 53 por ciento de campo, pero el mejor trabajo lo hicieron a la defensa. La buena rotación defensiva limitó a solo 13 asistencias a los romanenses, que además tuvieron 13 pérdidas de balones. Los cibaeños solo perdieron nueve y repartieron 26 asistencias.

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    • Los parciales concluyeron 31-22, 26-18, 19-18 y 16-13 para los Metros.

    En las próximas horas, La Liga Nacional de Baloncesto revelará el calendario de la gran final.

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