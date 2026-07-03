Dónde ver los partidos de la selección nacional de baloncesto

La plataforma Faia Sports transmitirá este viernes 3 de julio a las 8:00 de la noche de manera exclusiva, el partido de la selección dominicana de baloncesto frente a Estados Unidos, en un partido del Grupo A de las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial de Baloncesto Qatar 2027.

Asimismo, el lunes 6 de julio, a la misma hora, el equipo nacional se enfrentará a Nicaragua en otro encuentro clave dentro de su ruta clasificatoria. Ambos encuentros serán celebrados en la nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

Los partidos podrán ser vistos a través del canal de YouTube de Faia Sports y por Teleuniverso, canal 29, como parte de la cobertura especial organizada para llevar estos enfrentamientos al público dominicano.

Para la transmisión de los partidos Faia Sports promovió la campaña "Defendamos la Casa: con la selección del pueblo", una iniciativa en conjunto con la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), con el objetivo de fortalecer el respaldo de la fanaticada al equipo nacional.

Al hacer el anuncio de la transmisión, el presidente ejecutivo de Faia Sports, Orlando Jorge Villegas, explicó que la transmisión de los partidos busca acercar aún más a los seguidores del baloncesto dominicano.

Jorge Villegas exhortó a la población a apoyar masivamente a la selección, llenando la arena en ambos encuentros y respaldando al equipo en su camino hacia la clasificación mundialista.

La campaña "Defendamos la Casa" procura consolidar el vínculo entre la selección y el público, promoviendo el deporte como una herramienta de integración, desarrollo y orgullo nacional, en medio de las aspiraciones de alcanzar un lugar en el Mundial FIBA Qatar 2027