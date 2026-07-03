Estados Unidos entristece la noche inaugural de la remodelada Arena Banreservas al vencer a RD

Terry Taylor, de Estados Unidos, es marcado por Andrés Feliz, de República Dominicana en el partido que disputaron ambas selecciones en la noche del primer partido en la remozada Arena Banreservas, este 3 de julio de 2027. ( FIBA )

Otro casi para para la República Dominicana contra Estados Unidos.

La selección tricolor estuvo a segundos de alcanzar un doblete contra la representación norteamericana.

Luego de llevarse el triunfo (87-79) el pasado 26 de febrero, Estados Unidos rebotó en los últimos segundos para sacar un triunfo 82-81 y así pasar como líder del Grupo A de la ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto 2027.

En los Juegos Panamericanos de 2011, Estados Unidos venció a Dominicana 77-76 en ronda preliminar y luego por el bronce 94-92 y en los de 2015 cayó 82-87.

Más de ocho mil fanáticos disfrutaron de una remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto , pero solo soñaron con lo que pudo ser, y no fue: un segundo triunfo corrido contra los líderes del baloncesto mundial.

El lunes el equipo dominicano enfrentará a las 8:00 p.m. a Nicaragua en el mismo escenario.

Los exjugadores de Grandes Ligas, David Ortiz y Nelson Cruz; el asistente del gerente general, Omar Minaya; los exjugadores, Evaristo Pérez y José Vargas; el exNBA, Francisco García y los técnicos, Orlando Antigua y Oliver Antigua y el merenguero, Fernandito Villalona, entre otras figuras, observaban, en primera fila, el destino del partido.

James Huff y Torrey Craig se encargaron de despertar ese placentero sueño dominicano, quizás por su experiencia NBA y el buen manejo del armador Mike James, autor de la asistencia para acercar a su país y motorizó la rotación del balón para que se concretara el triple.

En el partido solo estaba en juego el liderato del Grupo A, con el que quedó Estados Unidos, ahora con 4-1 (9 puntos) y Dominicana (3-2) queda segundo.

James lideró la ofensiva estadounidense con 15 puntos y 12 asistencias; Terry Taylor 14, Gabe York 13, Huff y Torrey Craig 12 cada uno y Orlando Robinson II, 10 puntos.

Andrés Feliz encabezó a la tricolor con 24 puntos, seis rebotes y seis asistencias; Chris Duarte 17 y siete rebotes; Jean Montero nueve y seis asistencias.

Dominicana ganaba 79-74 con 1:22 por jugar. James lo acercó de tres con dos tiros libres a falta de 1:15.

Una asistencia excelente de Andrés Feliz habilitó a Joel Soriano para un explosivo donqueo que paró a los fanáticos de sus asientos y devolvía la ventaja a cinco con el descuento del tiempo a 1:02.

Fue entonces cuando James atrajo la defensa hacia él al penetrar a la zona pintada, tan solo para encontrar a Huff que marcaba su único triple de la noche. El reloj señalaba entonces 52 segundos y la ansiedad se crecía en la Arena, en tanto dejaba de dos a su equipo.

En la respuesta, Feliz a falta de 3.2 segundos en el reloj de 24 segundos fallaba un triple y con esa ofensiva fallida, la puerta quedaba abierta para Estados Unidos con 30 segundos para definir.

Sin desesperarse cruzaron la cancha con James domando el balón. Ya en el lado ofensivo pasó a Gabe York, éste a su vez a Craig, quien con un triple daba la ventaja a los visitantes 82-81.

Dominicana tenía 16.5 segundos para sentenciar. Feliz penetró, encontró nueva vez a Soriano, quien intentó remenear el aro con un donqueo, pero fue bloqueado por Huff en lo que aparentó un posible roce sin que sea apreciado por los jueces.

El público quedaba de una sola pieza, atónito, no lo podían creer. Feliz se acercó al árbitro, pero sin que nada prosperara. Buscando extender el partido, Jean Montero dio falta a Terry Taylor, quien falló los dos lances, dejaba solo en 1.4 segundos el reloj.

El mánager del equipo dominicano, Néstor -Ché- García quería dibujar un tiro ganador en su pizarra. Estuvo cerca. Chris Duarte quedó habilitado, pero el brazo extendido de Jarrod Uthoff molestó el lance del exNBA, el balón pegaba en lo alto del cristal y ahí se fue el último suspiro para contar por victoria el partido.