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Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid en básquetbol

Reemplaza así al italiano Sergio Scariolo, que abandonó el jueves el equipo

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    Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid en básquetbol
    Pedro Martínez (FUENTE EXTERNA)

    El español Pedro Martínez, que acaba de llevar al Valencia a la mejor temporada de su historia, fue nombrado entrenador de la sección de básquetbol del Real Madrid, anunció el lunes el club blanco.

    Martínez, de 65 años, ha firmado hasta 2029, por un total de tres temporadas.

    Reemplaza así al italiano Sergio Scariolo, que abandonó el jueves el equipo tan solo una temporada después de haber regresado al Real Madrid.

    Trayectoria de Martínez

    Martínez, en el banquillo del Valencia desde 2024, guió al club esta temporada a su segundo título de campeón de España y a su primera Final Four de Euroliga.

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    • Pese a unos medios modestos, los resultados del Valencia y el juego dinámico desplegado sobre la pista hicieron que Martínez fuera elegido mejor entrenador de la temporada de Euroliga.

    nk/msh/dam/meb

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