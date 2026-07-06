RG Luis impresiona en su debut y República Dominicana pasa con 4-2 a la siguiente ronda de FIBA

RG Luis lideró el ataque dominicano ante Nicaragua con un doble doble.

La selección dominicana de baloncesto paseó este lunes a Nicaragua, 99-76, en el cierre de la Tercera Ventana Clasificatoria al Campeonato Mundial de Qatar 2027, en la remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

Los dominicanos culminaron la etapa preliminar con récord de 4-2, clasificados a la segunda ronda junto a los Estados Unidos y Mexico, mientras que Nicaragua (0-6) quedó descartada.

RJ Luis Jr. emergió como la figura principal de la ofensiva en su primer partido oficial en la selección mayor de baloncesto y lo hizo con un doble-doble de 22 puntos y 18 rebotes, en una noche de no olvidar para este joven jugador hijo del ex selección nacional Reggie Luis Charles (El Faraón).

Luis Jr. lideró a otros cinco compañeros con cifras dobles en anotaciones al frente de Andrés Feliz, quien anotó 17 puntos, tomó cuatro rebotes y repartió nueve asistencias, seguido de Jean Montero 15 y Joel Soriano con un doble-doble de 14 unidades y 12 pelotas atrapadas.

También sobresalieron Jassel Pérez y Chris Duarte con 12 tantos cada uno.

Por Nicaragua, Jared Ruiz logró anotar 21 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, Kaleb Myers tuvo doble cifras de 20 tantos y 15 capturas de balón, Joost Wets 18, siete atrapadas y dio cinco pases, y David Watson coló 10.

RD de 5 en primera mitad

Los quisqueyanos sacaron ventaja de cinco en el cierre de la primera mitad, 43-38, tras un primer período a su favor 21-15 y el segundo cayeron 22-23.

Chris Duarte sacó el pecho con 10 puntos, RJ Luis Jr. nueve más cinco rebotes, Jassel Pérez y Jean Montero siete tantos cada uno y Joel Soriano logró seis con siete atrapadas.

Por Nicaragua, Jared Ruiz anotó 13 puntos y cinco rebotes, Joost Wets nueve, Kaleb Myers ocho y David Watson aportó seis dígitos.