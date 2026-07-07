Metros y Gigantes inician este miércoles la final de la LNB

Luismal Ferreiras intenta un donqueo en uno de los partidos de la Serie Semifinal de la LNB. ( FUENTE EXTERNA )

Los Metros de Santiago han regresado a la serie final por décima vez y por segundo año seguido, en busca de su sexta corona en la LNB.

Los Gigantes Basketball Club tratarán de impedirlo y alzarse con el tercer campeonato de su historia, en su quinta aparición en la cita.

El primer juego de la serie al mejor de siete partidos, será este miércoles 8 de julio en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira, a las 8:00 de la noche.

La final del circuito de primera división enfrentará a los dos equipos que han dominado el torneo. Entre la serie regular y la fase de eliminación, el récord de los santiagueros fue de 19-7, mientras que los francomacorisanos tuvieron 17-9.

Ambos equipos cibaeños empataron 2-2 en sus enfrentamientos de las etapas anteriores, con tres juegos que se decidieron por tres o menos puntos, dos de ellos ganados por los amarillos.

Los Metros, dirigidos por el más ganador de la historia del baloncesto dominicano, Melvyn López, cuentan con Juan Guerrero, Jhery Matos, Troy Cracknell, Jordan Hall, Omar Silverio, Anthony Fairley, Florent Thamba, Adris De León, entre otros, demostrando una profundidad envidiable con la cual se han apoyado en su éxito.

De su lado, los Gigantes, comandados por el Dirigente del Año, Víctor Peña, anunciaron con bombos y platillos el debut de Juan Miguel Suero, quien se unirá al Jugador Más Valioso de este año, Luismal Ferreiras, así como también a Francis King Fitzgerald, Charles Brown Jr., Juan Jr. Rosario, Stephen Zimmerman, Edgar Tejeda y otros más.

La fortaleza de los Metros ha sido el juego colectivo. Incluyendo las semifinales, los de Santiago fueron los mejores en porcentaje de tiros de campo (49.2%), de triples (35.0), asistencias (22.1) y el equipo que menos puntos por juego concedió (85.2). Además, el average de 91.5 tantos por encuentro es el segundo mayor.

Los Gigantes se destacaron con una altísima ofensiva, superando la barrera de los 100 puntos en varias ocasiones. En todo el torneo el promedio del conjunto ha sido el mejor con 96.9 unidades por fecha, así como en rebotes (44.0) y bloqueos (4.5). Destacan también en su porcentaje de campo (48.6) y de tiros de tres (33.5).

Esta será la segunda vez en la que Metros y Gigantes se ven las caras en una última etapa. En el 2019, los Gigantes, en ese entonces Indios, ganaron la final 4-3 con Paris Bass como el MVP.

Calendario de la Serie Final 2026

Juego 1: Miércoles 8 a las 8:00 de la noche en Santiago.

Juego 2: Viernes 10 a las 8:00 de la noche en SFM.

Juego 3: Domingo 12 a las 6:00 de la tarde en Santiago.

Juego 4: Miércoles 15 a las 8:00 de la noche en SFM.

*Juego 5: Viernes 17 a las 8:00 de la noche en Santiago.

*Juego 6: Domingo 19 a las 6:00 de la tarde en SFM.

*Juego 7: Miércoles 22 a las 8:00 de la noche en Santiago.

*De ser necesario.