Los Metros de Santiago vienen de atrás para vencer a los Gigantes

Jhery Matos ataca el aro en el primer partido de la Serie Final 2026 entre Metros de Santiago y Gigantes de San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

Los Metros de Santiago sacaron una electrizante victoria al derrotar 92 por 89 a los Gigantes Basketball Club en el primer partido de la gran final de la LNB.

El equipo de Santiago borró una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad, basado principalmente en los ajustes defensivos que les permitió dejar en 36 tantos a los Gigantes, que perdieron 20 balones.

Jhery Matos y Omar Silverio cargaron la ofensiva de los Metros, que lanzaron para un 44 por ciento de campo contra un 48 de los Gigantes, y dominaron 39-24 los rebotes, con 23 asistencias.

Los parciales finalizaron 18-19, 21-34, 25-22 y 28-14 a favor de los Metros, que se apoyaron en la labor ofensiva de Matos, con 23 puntos, siete rebotes y ocho asistencias; Omar Silverio agregó 19 tantos, mientras que Juan Guerrero tuvo 16 con ocho rebotes, y Adris de León terminó con 10 unidades.

Por los Gigantes, Francis Fitzgerald fue el mejor con 20 puntos, seguido por Charles Brown Jr, con 19 tantos; Juan Miguel Suero terminó con 17, y Marquis Wrighs aportó 14 con nueve asistencias.

Juego de este viernes

Los Metros visitarán este viernes, a las 8:00 de la noche, a los Gigantes Basketball Club en el segundo partido de la serie final en el techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís.