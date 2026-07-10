Wembanyama ata su futuro a los Spurs por US$252 millones; "Estoy aquí para quedarme", dijo

La superestrella francesa Victor Wembanyama aseguró su futuro en San Antonio al firmar este viernes una extensión de contrato a largo plazo con los Spurs, después de prometer a los aficionados de la franquicia: "Estoy aquí para quedarme. Haré lo que haga falta".

Los Spurs difundieron un video de la firma en sus redes sociales, aunque solo confirmaron que se trataba de una extensión de varios años.

Según ESPN, el acuerdo es por cinco años y 252 millones de dólares, el máximo permitido para un jugador con contrato de novato, con una opción de jugador para la quinta temporada.

El gigante francés, de 22 años, publicó más temprano en X un mensaje dirigido a la "familia Spur", anticipando su continuidad con la franquicia de San Antonio.

La temporada pasada, Wembanyama promedió 25,0 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 asistencias, 3,1 tapones -la mejor marca de la NBA- y 1,0 robos por partido, en una campaña en la que los Spurs alcanzaron las Finales de la NBA, donde cayeron ante los New York Knicks.

"Wemby" fue elegido por unanimidad como el Jugador Defensivo del Año de la NBA y lideró a San Antonio hasta el segundo mejor récord de la liga, con 62 victorias y 20 derrotas. En su primera postemporada, eliminó a Portland, Minnesota y Oklahoma City para alcanzar las Finales.

Aunque quedó decepcionado tras la derrota en la serie por el título, la noticia de su continuidad a largo plazo ilusiona a los aficionados de los Spurs.

Según ESPN, Wembanyama rechazó las cláusulas de "supermax" que habrían elevado su contrato un 30% y optó por un aumento del 25%, una decisión que permitirá a San Antonio disponer de más margen salarial para rodearlo de talento en su búsqueda del campeonato.

El movimiento recuerda a decisiones tomadas en el pasado por figuras como Tim Duncan, quien facilitó la construcción de equipos campeones en San Antonio, y Jalen Brunson, que permitió a los Knicks mantener margen para reforzar su plantilla.

En sus tres temporadas en la NBA, Wembanyama acumula promedios de 23,4 puntos, 11,0 rebotes, 3,5 asistencias, 3,5 tapones y 1,1 robos por partido.