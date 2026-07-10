Con 21 puntos y 10 rebotes, Lendeborg impacta la Summer League en su debut con los Warriors

Yaxel Lendeborg durante un momento de acción en su primer partido en la Liga de Verano de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Yaxel Lendeborg no pudo haber pedido un mejor estreno en la NBA Summer League. El delantero dominicano fue una de las grandes figuras de la jornada del jueves al liderar a los Golden State Warriors a una convincente victoria por 11 puntos sobre los Dallas Mavericks con marcador de 101-90.

El actual campeón nacional de la NCAA con Michigan respondió con una actuación completa en ambos lados de la cancha.

En 28 minutos de acción, Lendeborg terminó con 21 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, además de limitarse a solo dos pérdidas de balón. Su impacto durante toda la noche, lo hizo convertirse en el motor del conjunto californiano.

Lendeborg acertó ocho de sus 13 intentos de campo, incluidos dos de cuatro desde la línea de tres puntos. Desde la línea de tiros libres, encestó dos de cuatro.

Cada vez que Lendeborg estuvo sobre el tabloncillo, los Warriors impusieron condiciones. El criollo finalizó con un diferencial de +26, la mejor cifra del equipo, reflejando el dominio de Golden State durante los 28 minutos que permaneció en cancha. Con el dorsal número 1 en la espalda, ofreció una actuación que alimenta las expectativas sobre su futuro dentro de la organización.

El triunfo también contó con el respaldo ofensivo de L.J. Cryer, quien encabezó la anotación del encuentro con 25 puntos, incluyendo una destacada actuación desde el perímetro al convertir cinco de sus ocho intentos de tres. Mientras tanto, Will Richard aportó seis puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, igualando el +26 de Lendeborg como los jugadores de mayor impacto para los Warriors.

Otras actuaciones

En el lado de los Mavericks también hubo actuaciones sobresalientes. Morez Johnson Jr., compañero de Lendeborg en Michigan durante la pasada temporada universitaria, terminó con 27 puntos con una excelente puntería de 12 canastas en 17 intentos.

Además, añadió ocho rebotes, tres asistencias, tres robos y dos bloqueos, convirtiéndose en la principal figura ofensiva de Dallas pese a la derrota.

Aunque todo apunta a que Lendeborg disputará algunos encuentros más antes de que Golden State decida reducir su participación en la Summer League, su debut coincidió con las expectativas que se tienen de él.