Luto en el básquet de Villa Altagracia: fallece en plena cancha el jugador Eddi Manuel de Jesús

El baloncesto del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, se tiñó de luto anoche tras el trágico fallecimiento del joven jugador Eddi Manuel de Jesús Robles, quien colapsó en plena cancha mientras participaba en un partido oficial del Torneo Municipal de Baloncesto.

Cronología del caso

De Jesús Robles, quien accionaba con el equipo Estrellas del INVI, se desvaneció de manera repentina durante el enfrentamiento de su conjunto contra el club La Tribu de Pajarito.

La inesperada tragedia, que quedó captada en las transmisiones de video del encuentro, ocurrió la noche del 10 de julio ante la mirada de los árbitros, fanáticos y compañeros de ambos quintetos.

Tan pronto como el jugador cayó sobre el tabloncillo, las acciones del partido fueron suspendidas de inmediato. Varios de los presentes se acercaron rápidamente para brindarle los primeros auxilios e intentar estabilizarlo en la misma instalación deportiva, mientras de manera simultánea se coordinaba su traslado de emergencia.

Acciones oficiales

El atleta fue llevado con presteza a un centro de salud local, donde el personal médico de turno agotó los protocolos correspondientes y realizó ingentes esfuerzos por reanimarlo; lamentablemente, su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después de su ingreso.

Aunque las versiones preliminares surgidas en el lugar del hecho apuntan a que de Jesús Robles pudo haber sufrido un infarto fulminante, las autoridades competentes aún no han emitido un veredicto definitivo.

Se espera que en las próximas horas el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregue el informe de la autopsia para esclarecer de manera oficial las causas de esta lamentable pérdida que hoy conmociona al deporte de Villa Altagracia.