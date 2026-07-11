×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
LNB
LNB

Brown Jr. y Fitzgerald se crecen y guian a los a Gigantes a empatar la final

El tercer partido de la serie será celebrado este domingo en el Oscar Gobaira de Santiago

    Expandir imagen
    Brown Jr. y Fitzgerald se crecen y guian a los a Gigantes a empatar la final
    Momento de acción del segundo partido de la Serie Final de la LNB 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Los Gigantes Basketball Club derrotaron 97-89 a los Metros de Santiago en el Pabellón Mario Ortega para nivelar 1-1 la gran final de La Súper Liga de la LNB.

    Brown Jr. encestó 28 unidades, tiró de 14-9 de campo y agregó 5 rebotes, mientras que Fitzgerald aportó 21 unidades en una cancha de los Gigantes con un ambiente espectacular y que se llenó por completo.

    Marquis Wright se fue con 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, Luismal Ferreiras combinó 11 en anotación y 14 rebotes, en tanto que Stephen Zimmerman concluyó con 11 puntos y Juan Miguel Suero con 10, 6 capturas y 6 asistencias.

    Por los Metros, Juan Guerrero finalizó con 16 puntos y 14 capturas, seguido por 15 unidades de Troy Cracknell, 13 de Florent Thamba, 11 de Omar Silverio, 10 para Jhery Matos y 9 para Adris De León.

    Los dirigidos por Víctor Pena lanzaron para un 46 por ciento de campo, capturaron 44 rebotes y solo perdieron 9 balones. Los Metros tiraron para un 41 por ciento. Los puntos en la pintura favorecieron 58-36 a los Gigantes, en un partido que tuvo 27 intercambios de ventaja.

    Apoyándose en la ofensiva de Brown Jr. y Wright, los Gigantes anotaron 14 de los primeros 18 puntos del último cuarto, retomando la ventaja de cifras dobles (92-79). Los problemas de faltas complicaron defensivamente a los Metros, ya que no pudieron presionar para cambiar el rumbo del juego. Lo más cerca que estuvieron fue 87-95.

    Los Gigantes arrancaron con un 8-0 el primer cuarto, pero los Metros reaccionaron y el parcial terminó empatado 26-26. Ferreiras logró 8 puntos y 7 rebotes para los francomacorisanos, mientras que Guerrero y Thamba aportaron 7 unidades cada uno por los santiagueros.

    En el segundo cuarto, con un triple de Silverio los Metros se alejaron 42-37 con 4:09. Liderados por Brown Jr., los Gigantes lograron un gran cierre. El mismo Brown anotó una bandeja, tras recibir un gran pase de Suero, con 0:02 para dejar la primera mitad 53-48 a favor de los locales.

    Fitzgerald encestó 10 puntos, Ferreiras 8 y Brown Jr. 8 para ser los mejores por los Gigantes en los primeros 20 minutos de acción. Thamba logró 11 tantos, Guerrero 9 y Silverio 7, del lado de los Metros.

    Después de verse detrás 50-62 con 7:20, De León logró siete puntos seguidos para acercar 57-62 a los Metros. Un rally de 10-2 que tuvo espectaculares anotaciones de Fitzgerald alejó 72-59 a los Gigantes con 3:44. Los amarillos respondieron con una seguidilla de 13-3 liderada por Cracknell y se pegaron 72-75 con 1:00. La pizarra quedó 78-75 arriba los Gigantes tras tres períodos.

    Los parciales concluyeron 26-26, 27-22, 25-27 y 19-14 a favor de los Gigantes.

    Próximo encuentro

    El juego número tres de la gran final de La Súper Liga de la LNB entre Metros y Gigantes se realizará este domingo en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira, comenzando a las 6:00 de la tarde.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.