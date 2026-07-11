Brown Jr. y Fitzgerald se crecen y guian a los a Gigantes a empatar la final

Momento de acción del segundo partido de la Serie Final de la LNB 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes Basketball Club derrotaron 97-89 a los Metros de Santiago en el Pabellón Mario Ortega para nivelar 1-1 la gran final de La Súper Liga de la LNB.

Brown Jr. encestó 28 unidades, tiró de 14-9 de campo y agregó 5 rebotes, mientras que Fitzgerald aportó 21 unidades en una cancha de los Gigantes con un ambiente espectacular y que se llenó por completo.

Marquis Wright se fue con 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, Luismal Ferreiras combinó 11 en anotación y 14 rebotes, en tanto que Stephen Zimmerman concluyó con 11 puntos y Juan Miguel Suero con 10, 6 capturas y 6 asistencias.

Por los Metros, Juan Guerrero finalizó con 16 puntos y 14 capturas, seguido por 15 unidades de Troy Cracknell, 13 de Florent Thamba, 11 de Omar Silverio, 10 para Jhery Matos y 9 para Adris De León.

Los dirigidos por Víctor Pena lanzaron para un 46 por ciento de campo, capturaron 44 rebotes y solo perdieron 9 balones. Los Metros tiraron para un 41 por ciento. Los puntos en la pintura favorecieron 58-36 a los Gigantes, en un partido que tuvo 27 intercambios de ventaja.

Apoyándose en la ofensiva de Brown Jr. y Wright, los Gigantes anotaron 14 de los primeros 18 puntos del último cuarto, retomando la ventaja de cifras dobles (92-79). Los problemas de faltas complicaron defensivamente a los Metros, ya que no pudieron presionar para cambiar el rumbo del juego. Lo más cerca que estuvieron fue 87-95.

Los Gigantes arrancaron con un 8-0 el primer cuarto, pero los Metros reaccionaron y el parcial terminó empatado 26-26. Ferreiras logró 8 puntos y 7 rebotes para los francomacorisanos, mientras que Guerrero y Thamba aportaron 7 unidades cada uno por los santiagueros.

En el segundo cuarto, con un triple de Silverio los Metros se alejaron 42-37 con 4:09. Liderados por Brown Jr., los Gigantes lograron un gran cierre. El mismo Brown anotó una bandeja, tras recibir un gran pase de Suero, con 0:02 para dejar la primera mitad 53-48 a favor de los locales.

Fitzgerald encestó 10 puntos, Ferreiras 8 y Brown Jr. 8 para ser los mejores por los Gigantes en los primeros 20 minutos de acción. Thamba logró 11 tantos, Guerrero 9 y Silverio 7, del lado de los Metros.

Después de verse detrás 50-62 con 7:20, De León logró siete puntos seguidos para acercar 57-62 a los Metros. Un rally de 10-2 que tuvo espectaculares anotaciones de Fitzgerald alejó 72-59 a los Gigantes con 3:44. Los amarillos respondieron con una seguidilla de 13-3 liderada por Cracknell y se pegaron 72-75 con 1:00. La pizarra quedó 78-75 arriba los Gigantes tras tres períodos.

Los parciales concluyeron 26-26, 27-22, 25-27 y 19-14 a favor de los Gigantes.

Próximo encuentro

El juego número tres de la gran final de La Súper Liga de la LNB entre Metros y Gigantes se realizará este domingo en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira, comenzando a las 6:00 de la tarde.