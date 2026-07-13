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Liga Nacional de Desarrollo sub-22
Liga Nacional de Desarrollo sub-22

Fénix de Santiago se corona en la Liga Nacional de Desarrollo sub-22 y es el primero con dos títulos

Raúl Torres es el primer jugador con dos anillos del campeonato; Wandy Muñoz es el Más Valioso

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    Fénix de Santiago se corona en la Liga Nacional de Desarrollo sub-22 y es el primero con dos títulos
    Fénix de Santiago recibió su trofeo de campeón de manos del vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Júnior Páez. (FUENTE EXTERNA)

    Fénix de Santiago volvió a coronarse campeón de la primera división de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22 al derrotar 77-69 (19-15; 24-21; 23-13; 11-20) al Club San Sebastián de Moca, en lo que fue la primera final entre dos equipos cibaeños en la historia del torneo.

    Con esta victoria, Fénix conquista su segundo título en la sexta edición del campeonato, respaldado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que dirige Wellington Arnaud, y organizado por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), presidida por Rafael Uribe.

    En 2023, el conjunto santiaguero obtuvo la tercera edición del certamen al imponerse 95-92 sobre los Truenos del Distrito Nacional en un partido celebrado en el Club Mauricio Báez.

    "Dios lo quiso así, es algo que veníamos soñando desde el inicio del torneo, era lo que queríamos y gracias a Dios somos el único equipo con dos campeonatos. Voy a sonar arrogante, pero soy el único jugador con dos anillos en esta Liga", dijo Raúl Torres a la transmisión de YouTube.

    Torres también integró el equipo campeón de 2023. Wandy Muñoz fue escogido como Jugador Más Valioso de la final, mientras que Junior Páez, vicepresidente de Fedombal, entregó el trofeo al conjunto campeón.

    "Primeramente como siempre, la gloria es de Dios. Ha sido un mes y medio de mucho trabajo, los muchachos, el cuerpo técnico y la franquicia en general para que nosotros podamos llegar aquí. Esta victoria es de Santiago."Israel PizarroMánager de Fénix de Santiago

    La final, disputada a partido único, tuvo como escenario el Polideportivo Moca 85, donde San Sebastián no pudo conquistar su primera corona en cuatro intentos, tres de ellos de manera consecutiva.

    Fénix avanzó al partido decisivo tras vencer 100-89 a los Halcones de Santo Domingo en el Final Four. San Sebastián, por su parte, derrotó 78-73 a los Trenes del Este, que buscaban convertirse en el primer equipo en conquistar campeonatos consecutivos.

    Ese honor terminó correspondiendo a los santiagueros, aunque sus títulos no fueron de manera consecutiva. El Final Four se disputó íntegramente en el Moca 85, siendo la primera vez que esta fase sale de Santo Domingo.

    Dominio de Fénix

    Fénix dominó el encuentro de principio a fin y llegó a sacar una ventaja de 17 puntos (60-43) frente a un San Sebastián que ganó la batalla de los rebotes (50-48), pero fue errático desde la línea de tiros libres al lanzar para un 60 por ciento (35-21), frente al 68.8 % de los santiagueros (16-11).

    El porcentaje en tiros de campo también favoreció a Fénix, con un 42 % (69-29), contra un 30.6 % de los mocanos (72-22).

    Cada vez que Moca intentó reaccionar, Fénix encontró respuestas ofensivas para mantener una ventaja que pocas veces estuvo en peligro. Incluso cuando San Sebastián dio señales de recuperación en los minutos finales, los santiagueros controlaron la remontada.

    Enger Gutiérrez encabezó la ofensiva de Fénix con 16 puntos; Wandy Muñoz aportó 13 tantos y siete rebotes, mientras que Yendri Torres e Iam Rodríguez añadieron 10 unidades cada uno para el equipo dirigido por Israel Pizarro.

    "Primeramente como siempre, la gloria es de Dios", dijo Pizarro. "Ha sido un mes y medio de mucho trabajo, los muchachos, el cuerpo técnico y la franquicia en general para que nosotros podamos llegar aquí. Esta victoria es de Santiago".

    • Pizarro, junto a Javier de Jesús, es uno de los dos únicos dirigentes que han asistido a un Final Four con dos equipos diferentes.

    Por San Sebastián, dirigido por Argenis Castro, Euri Rosario anotó 15 puntos; Dominic García sumó 14 con ocho rebotes; Christopher Bencosme terminó con 11 tantos y Wisin Peralta registró un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes, cuatro de ellos ofensivos.

    Campeones de la Liga Nacional de Desarrollo sub-22
    EdiciónAño CampeónMánagerSubcampeón MánagerResultado 
    VI2026Fénix de Santiago Israel Pizarro San Sebastián de Moca Argenis Castro 77-69 
    V2025Trenes de La Romana Ramón RuizSan Sebastián de MocaIsrael Pizarro73-72
    IV2024Bulldogs de BamesoDerrick Baker LopezSan Sebastián de Moca
    		Joel Cruz84-81
    III2021Fénix de SantiagoVíctor PeñaTruenos del Distrito NacionalJavier de Jesús96-93
    II2022Truenos del Distrito NacionalJavier de JesúsSan Sebastián de MocaRobinson Zapata98-88
    I2021Areperos de San CarlosJoel FélizConstituyentes de San Cristóbal
    		Eddy García78-72

    Fénix perdió 23 balones, una situación que Moca aprovechó poco al convertir apenas 15 puntos tras esas pérdidas. Además, el conjunto local tuvo una pobre efectividad en tiros de tres puntos, con un 20 % (20-4), frente al 32 % (25-8) de los santiagueros.

    • En tiros de dos puntos, Fénix lanzó para un 47 % (44-21), mientras que San Sebastián registró un 34.6 % (52-18).

    Jugador Más Valioso

    1. 2026: Wandy Muñoz Fénix de Santiago

    2. 2025: Joshep Guerrero Trenes del Este

    3. 2024: Wilmer Burgos Bulldogs de Bameso

    4. 2023: Sammy Rodríguez Fénix de Santiago

    5. 2022: Ángel Puello Truenos del Distrito Nacional

    6. 2021: Yeison Rivera Areperos de San Carlos

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