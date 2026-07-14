El Olympiacos de Grecia le habría hecho tentadora oferta millonaria a David Jones García

El jugador de baloncesto dominicano David Jones García, de 24 años, en un momento de acción con los San Antonio Spurs. ( FUENTE EXTERNA )

Según informes, el Olympiacos le ofreció a David Jones García un contrato de dos años, libre de impuestos, por un valor aproximado de 3 millones de dólares, con la esperanza de que su conexión con su compatriota dominicano Jean Montero ayude a concretar el traspaso, luego de que rechazara al club griego el año pasado.

De acuerdo con los reportes, el Olympiacos Piraeus está haciendo un nuevo esfuerzo para traer al alero dominicano David Jones García a la Euroliga.

Dusty Garza, periodista considerado un insider de la NBA, asegura que Jones García y sus representantes mantuvieron una "reunión excelente" con directivos del Olympiacos, quienes le habrían ofrecido un contrato de dos años por un valor aproximado de 3 millones de dólares.

La propuesta se presentó como un acuerdo libre de impuestos, lo que la convierte en una opción financiera atractiva para el jugador de 24 años, quien está evaluando si continuar su carrera en la NBA o mudarse a Europa.

Segundo intento

El portal Sport24 informó que el Olympiacos negó la información proveniente de Estados Unidos, en lo que sería la segunda vez que intentan fichar a Jones García tras un primer rechazo.

El verano pasado, el internacional dominicano rechazó una oferta de 2 millones de dólares del poderoso equipo griego para permanecer en Estados Unidos y buscar una oportunidad en la NBA.

Esa decisión finalmente lo llevó a firmar un contrato de doble vía con los San Antonio Spurs. Jones García promedió 2.9 puntos, 1.6 asistencias y 1.2 rebotes en 11 partidos durante la temporada 2025-26.

Sus estadísticas mejoraron notablemente en la G League, promediando 25.5 puntos, 6.5 rebotes y 3.7 asistencias con los Austin Spurs Actualmente, San Antonio Spurs lo tiene como agente libre.

Un posible fichaje por el club de El Pireo reuniría a Jones García con su compatriota Montero. El Olympiacos firmó recientemente a Montero un contrato de tres años tras su exitosa etapa en el Valencia Basket.

Montero y Jones García han jugado juntos en la selección de República Dominicana, incluyendo la FIBA AmeriCup 2025, donde formaron parte de la rotación exterior del equipo. Su relación previa podría facilitar la transición de Jones García a Grecia, ya que el Olympiacos busca reforzar su línea exterior con otro anotador atlético.