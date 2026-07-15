Los Gigantes se colocan a un triunfo de su tercera corona en la LNB

Luismal Ferreiras ataca el aro en el cuatro partido de la Serie Final de la LNB ( FUENTE EXTERNA )

En un Pabellón Mario Ortega a casa llena, los Gigantes Basketball Club superaron 95-83 a los Metros de Santiago este miércoles, colocando así 3-1 la gran final de la LNB.

Luismal Ferreiras consiguió 18 puntos, nueve rebotes y tres balones robados, mientras que Charles Brown Jr. también se destacó con 15 tantos, cinco capturas, cuatro asistencias y dos robos para unos Gigantes que se colocaron a una victoria de su tercer campeonato en el circuito de primera división.

Francis King Fitzgerald aportó 15 en anotación, Marquis Wright 11 con siete tableros y siete asistencias, en tanto que Stephen Zimmerman sobresalió con 11 puntos y cuatrobloqueos. Juan Miguel Suero añadió 10 puntos y Juan Jr. Rosario nueve.

Por los Metros, Omar Silverio aportó 17 tantos y tiró de 10-6 de campo, seguido por 11 unidades de Oliver García, 10 de Florent Thamba y ocho con cinco rebotes y seis asistencias de Jhery Matos. Juan Guerrero terminó con ocho puntos y seis tableros.

Para ganar su tercer juego en línea de la serie, los Gigantes se apoyaron en un 47 por ciento de campo. Aprovecharon muy bien las 19 bolas perdidas de los Metros, quienes además lanzaron de 23-6 en triples (26%).

Pese a estar debajo en prácticamente todo el encuentro, hubo resistencia por parte de los Metros al final. Un jumper de Guerrero con 3:17 colocó a los amarillos a seis puntos de diferencia (79-85).

Tras esa acción, la intensidad en ambos costados de la cancha estuvo a favor de los Gigantes, primero provocando con bloqueos pérdidas de balones a los Metros y segundo, con un certero ataque en la pintura que tuvo como protagonistas a Ferreiras, Brown Jr. y Suero. La diferencia regresó a cifras dobles (91-79) y de la misma no pudieron recuperarse los santiagueros.

Los parciales concluyeron 26-17, 30-24, 21-21 y 18-21 para los ganadores.

Próximo partido

La serie final de la LNB continuará este viernes con el cuarto partido entre los Metros y los Gigantes, en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira a las 8:00 de la noche.