LeBron James retrasa la publicación del calendario de la NBA, revela Adam Silver

La decisión de LeBron James sobre su próximo equipo mantiene en suspenso a la NBA, al punto de retrasar la publicación del calendario oficial de la temporada 2026-27.

Así lo reveló el comisionado Adam Silver durante la Cumbre CNBC Sport and Boardroom Game Plan 2026, celebrada en el Fanatics Fest de Nueva York, donde admitió que la liga espera conocer el futuro del cuatro veces campeón de la NBA antes de cerrar la programación.

"Tenemos que terminar el calendario y el lugar donde juegue LeBron afecta el calendario. Influirá en cómo lo establecemos: la semana inaugural, Navidad. Así que necesito que tome una decisión", afirmó Silver.

James, de 41 años, es uno de los principales agentes libres del mercado y su próximo destino podría alterar el panorama competitivo de la liga. Entre los equipos mencionados como posibles candidatos figuran los Warriors de Golden State, Heat de Miami, 76ers de Filadelfia y Cavaliers de Cleveland.

La pasada temporada, el alero promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, con un 51.5 % de efectividad en tiros de campo y un 31.7 % en disparos de tres puntos.

James comunicó a los Lakers de Los Ángeles que no regresaría para la próxima campaña, por lo que ahora evalúa las opciones para continuar su carrera.

El propio LeBron también estuvo presente en el Fanatics Fest, aunque evitó ofrecer detalles sobre su futuro y mantuvo el misterio en torno a la decisión que toda la NBA espera conocer.