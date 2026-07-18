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Los Metros vencen a los Gigantes y se mantienen con vida en la Serie Final

El sexto partido será celebrado el próximo domingo a partir de las 7 de la noche

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    Los Metros vencen a los Gigantes y se mantienen con vida en la Serie Final
    Acción del quinto partido de la Serie Final de la Liga Nacional de Baloncesto entre Metros y Gigantes (FUENTE EXTERNA)

    Los Metros de Santiago se apoyaron en una efectiva intensidad defensiva para llevarse la victoria 85 por 72 ante los Gigantes Basketball Club en el quinto partido de la final de la LNB celebrado este viernes en la Gran Arena Oscar Gobaira de esta ciudad.

    Jordan Hall encabezó el ataque de los Metros, con 19 puntos, mientras que Juan Guerrero aportó 16 tantos con 16 rebotes, y Jhery Matos aportó 14 unidades.

    Por los Gigantes, Charles Brown Jr y Francis Fitzgerald anotaron 15 puntos cada uno, mientras que Luismal Ferreiras terminó con 15 tantos con 15 rebotes; Juan Miguel Suero tuvo 11 y Marquis Wrights agregó 10 tantos.

    Los parciales finalizaron 26-15, 26-19, 15-18, 18-20 a favor de los Metros, que ganan su segundo partido para colocar la serie 2-3.

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    • El sexto partido de la Gran final de la LNB entre Gigantes Basketball Club y Metros de Santiago será este domingo, desde las 7:00 de la tarde, en el Polideportivo Mario Ortega de San Francisco de Macorís.
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