Gigantes vence a Metros y se proclaman campeones de la LNB

Los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la LNB por tercera vez en la historia. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes Basketball Club consiguieron su tercer título de campeón al vencer 91 por 80 a los Metros de Santiago en el sexto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este domingo en el Techado Mario Ortega de esta ciudad.

Desarrollo del partido

Los Gigantes definieron el partido a partir de los 8:25 por jugar del último cuarto con una corrida 18-9 con 3:38 por terminar el parcial, sacando una ventaja de 14 puntos (83-69), y que llegó a ser de 17 tantos.

Con 2:16 en el reloj, los nuevos campeones de la LNB tenían ventaja de 15 puntos (88-73), y continuaron castigando la defensiva de los Metros, que pierden una final por segunda ocasión seguida, tras la derrota sufrida el pasado año por barrida 4-0 ante los Titanes del Sur.

Actuaciones destacadas

Por los Gigantes, que ganaron la serie 4-2, Charles Brown Jr brilló con 27 puntos, seguido por Francis Fitzgerald, con 24 tantos; Juan Miguel Suero anotó 19 con ocho rebotes, y Edgar Tejada agregó 10.

El refuerzo Charles Brown Jr fue seleccionado como el jugador más valioso de la final, tras lograr una sobresaliente actuación que llevó a los Gigantes al título de campeón. Los parciales concluyeron 23-22, 31-18, 12-18, 25-20, a favor del equipo de San Francisco de Macorís.

Por los Metros, Juan Guerrero anotó 26 puntos con 13 rebotes; Omar Silverio agregó 18 tantos, y Jordan Hall terminó con 10 unidades.