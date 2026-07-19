×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
LNB
LNB

Gigantes vence a Metros y se proclaman campeones de la LNB

El conjunto de San Francisco de Macorís logró su tercer título en la historia.

    Expandir imagen
    Gigantes vence a Metros y se proclaman campeones de la LNB
    Los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la LNB por tercera vez en la historia. (FUENTE EXTERNA)

    Los Gigantes Basketball Club consiguieron su tercer título de campeón al vencer 91 por 80 a los Metros de Santiago en el sexto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este domingo en el Techado Mario Ortega de esta ciudad.

    Desarrollo del partido

    Los Gigantes definieron el partido a partir de los 8:25 por jugar del último cuarto con una corrida 18-9 con 3:38 por terminar el parcial, sacando una ventaja de 14 puntos (83-69), y que llegó a ser de 17 tantos.

    Con 2:16 en el reloj, los nuevos campeones de la LNB tenían ventaja de 15 puntos (88-73), y continuaron castigando la defensiva de los Metros, que pierden una final por segunda ocasión seguida, tras la derrota sufrida el pasado año por barrida 4-0 ante los Titanes del Sur.

    Actuaciones destacadas

    Por los Gigantes, que ganaron la serie 4-2, Charles Brown Jr brilló con 27 puntos, seguido por Francis Fitzgerald, con 24 tantos; Juan Miguel Suero anotó 19 con ocho rebotes, y Edgar Tejada agregó 10.

    El refuerzo Charles Brown Jr fue seleccionado como el jugador más valioso de la final, tras lograr una sobresaliente actuación que llevó a los Gigantes al título de campeón. Los parciales concluyeron 23-22, 31-18, 12-18, 25-20, a favor del equipo de San Francisco de Macorís.

    RELACIONADAS
    • Por los Metros, Juan Guerrero anotó 26 puntos con 13 rebotes; Omar Silverio agregó 18 tantos, y Jordan Hall terminó con 10 unidades.
     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.