Mientras LeBron respire, que nadie aspire: El Rey frena el calendario de la NBA

Lebron James va rumbo a su temporada 24 en la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

Adam Silver reconoce que la liga no puede cerrar partidos de la semana inaugural y Navidad hasta conocer dónde jugará la estrella

LeBron James, autoproclamado El Rey James, todavía no tiene equipo para la próxima temporada y su decisión ha dejado esperando no solo a las franquicias interesadas.

La incertidumbre alcanzó al calendario de la NBA, que no puede terminar de definir sus fechas más atractivas sin conocer primero dónde jugará el máximo anotador de todos los tiempos.

El comisionado Adam Silver reconoció que el destino de James influirá directamente en la programación de la semana inaugural, los partidos del día de Navidad y otros encuentros destinados a la televisión nacional.

"Tenemos que terminar el calendario y el lugar donde juegue LeBron lo afectará", declaró Silver durante el encuentro CNBC Sport x Boardroom Game Plan Summit, celebrado en Nueva York.

"Los equipos nos están llamando, las cadenas nos están llamando y todos quieren cerrar el calendario. Influirá en cómo fijamos la semana inaugural, el día de Navidad y demás", agregó. Associated Press

¿Todo detenido ?

No exactamente. La NBA conoce cuáles equipos deberán enfrentarse durante la temporada regular, pero todavía necesita asignar fechas, horarios y transmisiones a numerosos partidos.

El punto de bloqueo son principalmente las jornadas con mayor audiencia. Según el equipo que escoja James, la liga deberá reorganizar los enfrentamientos que quiere colocar en televisión nacional y construir alrededor de ellos otras partes del calendario.

Una llegada a Golden State, por ejemplo, uniría por primera vez en la NBA a LeBron y Stephen Curry, protagonistas de cuatro finales consecutivas entre 2015 y 2018. Si regresa a Cleveland o Miami, el principal atractivo sería el retorno a una de las franquicias con las que conquistó campeonatos. Philadelphia también aparece entre los posibles destinos.

Cada escenario modifica los partidos que resultan más atractivos para las cadenas, las ciudades donde conviene colocarlos y los rivales que pueden maximizar la audiencia.

La incertidumbre también repercute en los propios equipos, que necesitan conocer cuándo recibirán a James y cuáles de sus encuentros podrían ser seleccionados para las principales ventanas nacionales.

El peso de LeBron

Aunque tiene 41 años y se encamina hacia su temporada número 24, James continúa siendo uno de los mayores generadores de audiencia de la NBA.

Ha participado en un récord de 20 jornadas navideñas, incluidas las últimas 19 de manera consecutiva. De ahí que la liga contemple reservarle otro espacio el próximo 25 de diciembre, independientemente de la camiseta que termine vistiendo.

La Navidad representa una de las vitrinas más importantes del calendario estadounidense. La NBA programa cinco partidos durante toda la jornada y reserva esos espacios para los campeones, las rivalidades y las estrellas con mayor capacidad de atraer público.

La liga también debe coordinar su programación con ABC, ESPN, NBC, Peacock y Amazon Prime Video. Esas empresas necesitan anticipar horarios, campañas promocionales, equipos de transmisión y ventas publicitarias. Una decisión de James puede cambiar cuál partido ocupa el horario estelar.

Sin embargo, el calendario no puede considerarse formalmente retrasado. La NBA suele publicarlo a mediados de agosto y el correspondiente a la temporada 2025-26 fue anunciado el 14 de ese mes. Todavía quedan varias semanas antes de alcanzar ese punto.

No acepta presiones

James informó el 30 de junio que abandonaría a Los Angeles Lakers después de ocho temporadas, pero confirmó que continuará jugando. Desde entonces, no ha revelado cuál será el último —o uno de los últimos— destinos de su carrera.

Durante una aparición pública, adelantó que no mantendría la espera "mucho más tiempo", aunque explicó que su elección no depende exclusivamente de las posibilidades deportivas.

"Hay muchos otros factores que estoy considerando: qué se adapta mejor a mí como jugador, como persona, a mi felicidad y también a mi familia", expresó.