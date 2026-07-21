Stephen Curry será el primer jugador activo con una exhibición en el Salón de la Fama del Baloncesto

Stephen Curry se encamina al Salón de la Fama, haciendo de nuevo historia en el baloncesto con una exhibición inédita para un jugador en activo.

Detalles de la exhibición

Stephen Curry: Beyond the Arc está programada para abrir este viernes, celebrando la carrera del dos veces JMV (MVP) y líder histórico de triples en la NBA.

El Naismith Memorial Basketball Hall of Fame anunció la exhibición este martes, señalando que es la primera vez en los casi 75 años de historia del museo que un jugador en activo contará con una experiencia temática dedicada en exclusiva a él.

«Cuando pienso en mi trayectoria, pienso en la gente que creyó en mí, en el trabajo que se hizo cuando nadie miraba y en los momentos que me moldearon dentro y fuera de la cancha. Que se cuente esa historia mientras sigo jugando es algo que no me tomo a la ligera», declaró Curry en un comunicado. «Mi esperanza es que los aficionados recorran esta experiencia y sientan la alegría, el propósito y la gratitud que el baloncesto me ha dado, y tal vez vean también un poco de su propio viaje reflejado en ella».

Reacciones oficiales

Desarrollada en colaboración con el equipo empresarial de Curry, Thirty Ink, la exhibición contará con material en vídeo de la carrera de Curry, objetos de colección y componentes de audio y vídeo que relatan la historia de un jugador que fue ignorado antes de llegar a la universidad y que ha terminado convirtiéndose en un 12 veces All-Star que ha liderado a los Golden State Warriors a ganar cuatro campeonatos de la NBA.

«Que se convierta en el primer jugador en activo en tener una exhibición en el Salón de la Fama del Baloncesto es un testimonio de lo que representa para este deporte, para los Warriors, para la NBA y para sus millones de aficionados en todo el mundo», afirmó Mike Dunleavy, general manager de los Warriors. «Obviamente, esto es solo un preludio de su eventual exaltación en Springfield, pero es un tributo muy merecido para un jugador icónico y un ser humano increíble que ha cambiado el juego por sí solo».

El Salón de la Fama prevé que la de Curry sea una exhibición por tiempo limitado, y es probable que permanezca abierta hasta el verano de 2027.