LeBron James se une a Philadelphia 76ers en busca de un nuevo campeonato

LeBron James decidió continuar su carrera con los Philadelphia 76ers y acordó un contrato por dos temporadas y US$8 millones, informó este viernes ESPN. ( ARCHIVO )

LeBron James decidió continuar su carrera con los Philadelphia 76ers y acordó un contrato por dos temporadas y US$8 millones, informó este viernes ESPN.

El acuerdo incluye una opción de jugador para la segunda campaña, lo que permitirá al veterano decidir si permanece con Philadelphia durante la temporada 2027-2028.

Rich Paul, agente de James y director ejecutivo de Klutch Sports Group, confirmó la decisión al periodista Shams Charania. La contratación todavía deberá completar los trámites correspondientes antes de ser anunciada oficialmente por la franquicia.

La operación pone fin a casi un mes de incertidumbre sobre el futuro del máximo anotador histórico de la NBA, quien había comunicado a Los Angeles Lakers su intención de jugar para otro equipo durante la próxima temporada.

James llegará a su cuarta franquicia después de vestir los uniformes de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Lakers. Su objetivo será competir por el quinto campeonato de su carrera antes de retirarse.

El jugador conquistó dos títulos con Miami, uno con Cleveland y otro con Los Ángeles.

Un contrato muy inferior a su valor habitual

Los US$8 millones por dos temporadas representan una reducción considerable respecto a los contratos anteriores de James y colocan su salario cerca del mínimo correspondiente a un veterano de su experiencia.

La decisión refleja que la prioridad del jugador de 41 años no era conseguir el contrato más lucrativo disponible, sino incorporarse a una plantilla con posibilidades inmediatas de competir por el campeonato.

James se unirá a un equipo encabezado por Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe. La combinación convierte a Philadelphia en uno de los principales contendientes de la Conferencia Este, siempre que sus figuras logren mantenerse saludables.

La administración de los minutos de James y Embiid será uno de los principales desafíos del cuerpo técnico. Ambos jugadores han necesitado períodos de descanso durante las últimas temporadas debido a su edad y antecedentes físicos.

Pese al paso del tiempo, James mantuvo una producción importante durante la campaña pasada. Promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes en 60 partidos con los Lakers.