La expareja de Luka Doncic quería US$50 millones en divorcio

La relación entre Luka Doncic y Anamaria Goltes se quebró en los últimos meses. ( AFP )

Lo que en un principio parecía encaminarse hacia un entendimiento pacífico fuera de los tribunales ha tomado un giro drástico y millonario en contra de Luka Doncic.

Anamaria Goltes, ex prometida de la superestrella de los Lakers, había afirmado recientemente su intención de resolver sus diferencias de manera amigable; sin embargo, una investigación de TMZ Sports ha sacado a la luz que la disputa ha sido trasladada formalmente a Eslovenia, involucrando una pretensión económica que asciende a los 50 millones de dólares.

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron al citado medio que Goltes ha presentado una nueva demanda en territorio esloveno en la que solicita 40 millones de dólares para ella. Los 10 millones restantes de la suma total estarían destinados a la manutención de las dos hijas que tienen en común: Gabriela, de dos años, y Olivia, de apenas siete meses.

Aunque Doncic ha manifestado reiteradamente que haría cualquier sacrificio por el bienestar de sus hijas —lo que hace que la cifra destinada a ellas sea vista como un monto factible—, la exigencia personal de 40 millones plantea un escenario completamente diferente en el litigio.

Además del fuerte reclamo financiero, la demanda busca modificar el régimen de convivencia de las menores. Goltes pretende reducir significativamente la custodia del jugador, quien actualmente comparte con sus hijas al menos dos días a la semana, para limitarlo a solo un día semanal.

Este movimiento legal se produce poco después de que Anamaria presentara documentos en Los Ángeles para retirar su petición inicial de manutención infantil en Estados Unidos, alegando que buscaba un acuerdo mutuo y amistoso.

No obstante, la estrategia parece responder a cuestiones de jurisdicción. Doncic ya había argumentado que California no era el fuero adecuado dado que las niñas residen en Eslovenia, donde él mismo inició los trámites correspondientes de custodia y manutención.

El rompimiento

La ruptura de la pareja se produjo a principios de este año tras una década de relación. Actualmente, la estrella de la NBA se encuentra instalado en Eslovenia para permanecer cerca de sus hijas, razón por la cual declinó participar con su selección nacional durante este verano.

En medio de este complejo panorama personal, el jugador combinará la familia con sus compromisos profesionales, ya que planea recibir a todo el plantel de los Lakers en un minicampamento de entrenamiento de cuatro días en suelo esloveno a finales de este mes.