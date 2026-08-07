Un cóctel de cocaína y heroína ocasionó la muerte del NBA Brandon Clarke

Brandon Clarke, canadiense, jugó siete temporadas en la NBA. ( AFP )

El exjugador de la NBA, Brandon Clarke, falleció a causa de una combinación letal de drogas, según informaron las autoridades.

El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles anunció el viernes que el jugador de 29 años murió por "los efectos de la heroína y la cocaína". Añadió que su muerte fue accidental.

Clarke falleció en su casa del Valle de San Fernando el 11 de mayo. Según el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, el personal médico lo encontró inconsciente en su habitación alrededor de las 5 p.m.

Finalmente, fue declarado muerto a las 5:15 p.m.

Se encontraron parafernalia de drogas cerca de su cuerpo y la investigación inicial se centró en la posibilidad de una sobredosis, según varios informes. TMZ fue el primer medio en informar sobre la causa de la muerte.

Clarke, quien fue seleccionado en el draft de la NBA en 2019, jugó las siete temporadas de su carrera profesional con los Memphis Grizzlies, promediando 10.2 puntos y 5.5 rebotes por partido.

"Estamos profundamente consternados por la trágica pérdida de Brandon Clarke", escribieron los Grizzlies en un comunicado al día siguiente de su fallecimiento. "Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis será inolvidable.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles".

Antecedentes

Menos de seis semanas antes de su muerte, Clarke fue arrestado en Arkansas por presunta posesión de medio kilo de drogas.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Cross escribieron en una declaración jurada de causa probable que, tras detener a Clarke por una infracción de tránsito, se encontraron 235.6 gramos de kratom en su vehículo.

Clarke supuestamente declaró a las autoridades durante la detención que creía que "la sustancia era legal".

Según la Clínica Mayo, el kratom es una sustancia que puede actuar como estimulante y sedante.

La prometida de Clarke, Amber Lorraine, lo recordó como "la persona más especial, con un corazón enorme" en una emotiva publicación en redes sociales que escribió días después de su muerte.

"Lo único que quiero es abrazarte y besarte", añadió. "Este mundo no es el mismo sin ti".