Russell Westbrook, rey del triple doble en la NBA, se retira

Russell Westbrook estuvo en conversaciones con los Sacramento Kings para jugar la próxima temporada. ( AFP )

Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017 y poseedor del récord de triple dobles, publicó este miércoles un vídeo en sus redes sociales en el que aparentemente anuncia su retirada del básquetbol a los 37 años.

El vídeo, de tres minutos y medio de duración, está narrado por el actor Michael B. Jordan y muestra momentos destacados de los 18 años de carrera de Westbrook.

Westbrook recibió ofertas durante la pretemporada de los Sacramento Kings y los Washington Wizards, pero optó por retirarse del baloncesto por decisión propia, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN. Ambos equipos mantenían una excelente relación con Westbrook y deseaban contar con él en sus plantillas la próxima temporada, añadieron las fuentes.

Westbrook, seleccionado en el cuarto puesto del draft de la NBA de 2008 por los Seattle SuperSonics, promedió 20.9 puntos, 6.9 rebotes y 8.0 asistencias por partido a lo largo de su carrera.

Westbrook ostenta el récord de la NBA de más triples-dobles en su carrera, con 209. Mantuvo este récord desde 2021, cuando registró su triple-doble número 182, superando la marca de 181 de Oscar Robertson, vigente desde 1974. Westbrook logró 42 triples-dobles en la temporada 2016-17, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la NBA.

Su punto más alto

Westbrook pasó la mayor parte de su carrera (11 temporadas) con los Oklahoma City Thunder, equipo con el que fue nombrado MVP en 2017. Junto a Kevin Durant y James Harden, Westbrook lideró a los Thunder a la conquista del título de la Conferencia Oeste en 2012, antes de caer ante los Miami Heat en las Finales de la NBA.

Westbrook finaliza quinto en asistencias de por vida, detrás de John Stockton, Chris Paul, Jason Kidd y LeBron James. Se retira como el número 14 en la lista de máximos anotadores de la NBA con 27.176 puntos. Los únicos tres jugadores en activo que lo superan son James, Durant y Harden.

El agente de Westbrook, Jeff Schwartz, fundador y director ejecutivo de Excel Sports Management, emitió un comunicado el miércoles sobre las dificultades que enfrentan los jugadores veteranos —como Westbrook— para conseguir contratos tras la primera y segunda etapa del convenio colectivo: «Es increíble, los Lakers se venden por 12.000 millones de dólares, pero los equipos no invierten en veteranos debido a las normas actuales del convenio colectivo. Gracias, sindicato».