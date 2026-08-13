Bradley Beal firma por dos años con los Clippers

Los Angeles Clippers volvieron a firmar a Bradley Beal con un contrato de dos años y $13.2 millones de dólares, el cual incluye una opción de jugador para la segunda temporada, según informó su agente a Shams Charania de ESPN este jueves.

Beal, quien rechazó su opción de jugador de $5.6 millones para la temporada 2026-27 a finales de junio, optó por regresar a los Clippers tras explorar la agencia libre, añade Charania.

Trayectoria profesional

El tres veces convocado al Juego de Estrellas (All-Star) se vio limitado a solo seis apariciones el año pasado tras someterse a una cirugía de cadera que le puso fin a su temporada.

Promedió el mínimo de su carrera con 8.2 puntos y un 37.5% en tiros de campo en su primera campaña en Los Ángeles.

Los Washington Wizards seleccionaron a Beal en la tercera posición global del draft de 2012. El egresado de la Universidad de Florida pasó sus primeras 11 temporadas en la capital del país antes de comenzar una etapa de dos años con los Phoenix Suns.