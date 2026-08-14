Los herederos de Brandon Clarke recibirán todo el dinero que se le debía al ex NBA

Brandon Clarke #15 de los Memphis Grizzlies dribla el balón por la cancha en el tercer cuarto contra los Sacramento Kings en el Golden 1 Center el lunes 17 de marzo de 2025, en Sacramento, California. ( AFP )

Brandon Clarke, ex alero de los Memphis Grizzlies que falleció en mayo por una sobredosis accidental, tenía un contrato de cuatro años y 50 millones de dólares que comenzaba en 2023. El jueves, un informe de Front Office Sports afirmó que los herederos de Clarke no recibirían los 12,5 millones de dólares restantes de su contrato.

Sin embargo, varias fuentes de la NBA confirmaron a Yahoo Sports que el contrato de Clarke estaba totalmente protegido en caso de fallecimiento. Se espera que los 12,5 millones de dólares se paguen íntegramente mediante un seguro de vida.

"Fue muy decepcionante ver la información errónea que se publicó", declaró a Yahoo Sports Mark Bartelstein, agente de Priority Sports. "El contrato de Brandon estaba totalmente protegido ante cualquier eventualidad. Por lo tanto, la familia y los herederos de Brandon están completamente protegidos por el contrato".

Clarke, de 29 años, falleció el 11 de mayo. La semana pasada, el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte fue un accidente causado por los efectos de la heroína y la cocaína, y que varios medicamentos recetados también fueron factores contribuyentes importantes.

Así funcionan los acuerdos

Los contratos de la NBA por defecto no están garantizados en caso de fallecimiento. Sin embargo, esto puede lograrse mediante negociación, como fue el caso entre los representantes de Clarke y los Grizzlies.

En el contrato de Clarke, se acordó que el equipo reembolsaría el seguro de vida para protegerlo ante la posibilidad de fallecimiento. Este es un enfoque habitual en los contratos de jugadores de la NBA que proporciona la protección más beneficiosa que se puede negociar, ya que ofrece ventajas fiscales al jugador.

"Los Grizzlies han sido un socio increíble al apoyar a Brandon desde el momento en que lo seleccionaron en el draft", dijo Bartelstein a Yahoo Sports. "El apoyo que toda la organización de los Grizzlies ha brindado a la familia de Brandon durante este momento tan difícil ha sido indescriptible. Y todos estamos profundamente agradecidos".

El salario de Clarke no se contabilizará en el límite salarial de Memphis para la temporada 2026-27. La NBA no siempre ha manejado situaciones como esta con tanta claridad.

Cuando el capitán de los Boston Celtics, Reggie Lewis, falleció repentinamente en 1993, Boston se vio obligado a mantener su contrato en su límite salarial durante dos temporadas más. Desde entonces, los mecanismos de negociación colectiva separan la protección financiera de un jugador y su familia de las consecuencias deportivas para el equipo.