VIDEO | ¿Rey en Youtube?: LeBron James lanza canal de golf con los campeones de Cleveland de 2016

Lebron James (tercero de izquierda a derecha) es captado durante su última visita a La Romana en 2025. ( FOTO CEDIDA POR LA ROMANA COUNTRY CLUB )

LeBron James cambia las duelas por los campos de golf: lanza canal de YouTube con un histórico reencuentro de campeonesEl rey del baloncesto ha encontrado una nueva forma de canalizar su inagotable espíritu competitivo, esta vez lejos de las canchas de la NBA.

La flamante superestrella de Filadelfia, LeBron James, inauguró oficialmente este sábado su propio canal de golf en YouTube.

Para su episodio de debut, el legendario jugador preparó un golpe de nostalgia pura al reunir a las piezas centrales de aquellos Cleveland Cavaliers que hicieron historia al conquistar el campeonato de la NBA en la temporada 2015-16.

El escenario para este reencuentro no pudo ser más imponente: los espectaculares campos del Castle Stuart Golf Links en Cabot Highlands, Escocia.

En una atmósfera relajada pero cargada de bromas y recuerdos, James, J.R. Smith, Tristan Thompson, Richard Jefferson, Channing Frye y Kevin Love se dividieron para competir en un emocionante partido de 3 contra 3 bajo la modalidad scramble.

Recuerdos inolvidables

"Estoy deseando que la gente vea este primer episodio, que fue el viaje de mi vida junto a mis compañeros de equipo. Pudimos jugar al golf y ponernos al día en algunos de los escenarios más hermosos en los que he estado", confesó el oriundo de Akron en declaraciones exclusivas para The Hollywood Reporter.

El proyecto, que promete estrenar capítulos nuevos cada mes, expone una faceta íntima del máximo anotador de todos los tiempos, quien asegura haber encontrado en este deporte el desafío perfecto para mantenerse activo, aprender y, sobre todo, divertirse.Este lanzamiento digital coincide con un momento de transición mayúsculo en la carrera profesional del jugador de 41 años.

Tras sacudir el mercado de la agencia libre al firmar un contrato de dos años con los 76ers, LeBron se prepara para disputar su vigesimocuarta temporada en la NBA, extendiendo un récord absoluto de longevidad en la liga.

El paso por Cleveland, donde vivió dos etapas memorables y cumplió la promesa de darle a la ciudad su primer título en 2016, sigue siendo el pilar de su legado.

Además, los hilos de su imperio mediático continúan expandiéndose; James y su socio comercial, Maverick Carter, se encuentran ultimando detalles con ESPN para producir una serie documental detrás de cámaras que promete emular el impacto global de "The Last Dance" de Michael Jordan.