Por primera vez en más de 20 años, LeBron James sale del top 10 de NBA

Lebron James va rumbo a su temporada 24 en la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

La estrella aparece en el puesto 16 de NBA 2K27, con una valoración de 91; la última vez que inició una edición fuera de los diez mejores fue en 2004

Una de las rachas más llamativas de la carrera de LeBron James llegó a su fin fuera de las canchas. Por primera vez en más de 20 años, el veterano jugador quedó fuera del grupo de los diez mejores baloncestistas en las valoraciones iniciales del videojuego NBA 2K.

NBA 2K27 colocó a James en el puesto número 16 de su clasificación, con una valoración general de 91 puntos. Para encontrar la última ocasión en que apareció fuera del top 10 hay que retroceder hasta 2004, cuando se estrenó ESPN NBA 2K5 y LeBron apenas había completado su primera temporada en la NBA.

Desde entonces, James había permanecido de manera ininterrumpida entre los jugadores mejor valorados de la franquicia durante prácticamente toda su carrera.

El dato adquiere especial dimensión por la longevidad del jugador. Cuando quedó fuera del top 10 en 2004 tenía 19 años y acababa de ganar el premio al Novato del Año con los Cleveland Cavaliers. Ahora vuelve a quedar fuera de los diez primeros con 41 años y después de más de dos décadas instalado entre la élite de la NBA.

La caída al puesto 16

Tras aquella edición de 2004, la valoración de James aumentó rápidamente hasta convertirlo en uno de los jugadores dominantes del videojuego.

En distintas ediciones llegó incluso a recibir una puntuación de 99, la máxima valoración posible, mientras que durante buena parte de su carrera se mantuvo en la zona media y alta de los 90 puntos.

La tendencia comenzó a cambiar en los últimos años conforme avanzó su edad y disminuyeron algunos de sus registros individuales. En NBA 2K26 todavía recibió una valoración inicial de 94 y se encontraba dentro del grupo de los diez mejores.

NBA 2K27 rompe continuidad

Con 91 puntos, James aparece ahora en el puesto 16, detrás de jugadores de generaciones posteriores como Tyrese Haliburton, Devin Booker, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Jayson Tatum y Kawhi Leonard, además de las principales figuras que ocupan los primeros lugares de la clasificación.

Relevo generacional

Las valoraciones de NBA 2K no constituyen un ranking oficial de la liga, pero se han convertido en una referencia recurrente para medir la percepción sobre el nivel de los jugadores antes del comienzo de cada temporada.

En el caso de LeBron, el descenso tiene un significado particular porque prácticamente toda una generación creció sin verlo fuera del top 10 del videojuego.

Desde su segunda temporada en la NBA, James pasó de joven promesa a superestrella, ganó cuatro campeonatos, cuatro premios de Jugador Más Valioso y se convirtió en el máximo anotador histórico de la liga.

Más de dos décadas después, NBA 2K27 ofrece una imagen distinta: LeBron continúa con una valoración superior a 90, pero por primera vez desde 2004 ya no figura entre los diez jugadores mejor puntuados.

Más que una caída abrupta, el puesto 16 representa una señal del relevo generacional que se ha producido alrededor de uno de los jugadores más longevos de la historia de la NBA.