Horford y Towns lideran convocatoria clasificatoria

Karl-Anthony Towns representó a la República Dominicana en el Mundial de Baloncesto del 2023 ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

Los NBA Al Horford y Karl-Anthony Towns encabezan la convocatoria de 25 jugadores anunciada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) para los partidos ante Brasil y Chile correspondientes a la cuarta ventana de las eliminatorias de América para la Copa Mundial de Catar.

Ambos jugadores fueron convocados para la ventana celebrada en julio, en la que el país enfrentó a Estados Unidos y Nicaragua en la Arena Banreservas, pero no formaron parte del combinado nacional.

La convocatoria incluye a Chris Duarte, Andrés Feliz, Jean Montero y Jassel Pérez, cuatro jugadores que han tenido un papel protagónico en las últimas presentaciones del conjunto nacional.

La selección dominicana, que tiene marca de 4-2, volverá a la cancha el jueves 27 de agosto, cuando visite a Brasil (6-0) en el Gimnasio Nilson Nelson de Brasilia, en un encuentro programado para las 8:10 de la noche, hora dominicana.

Cuatro días después, el lunes 31, el conjunto tricolor recibirá a Chile (2-4), a la misma hora, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

El entrenador Néstor "Che" García se mantiene al frente del grupo. También fueron llamados Ángel Luis Delgado, Luis David Montero, Omar Silverio, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Joel Soriano, Andersson García, Léster Quiñones, Gelvis Solano, Luis Santos, Jhery Matos, Koby Brea, David Jones, Rafael Castro, Justin Minaya, RJ Luis Jr., Luismal Ferreiras, Chad Baker Mazara y Richard Bautista.

Las fechas para el inicio de los entrenamientos serán anunciadas próximamente.

En busca de la clasificación

La República Dominicana afrontará estos dos partidos con la posibilidad de dar otro paso hacia la clasificación al Mundial de Catar 2027, aunque tendrá por delante una prueba de máxima exigencia ante un Brasil que permanece invicto después de seis partidos.

El sistema de clasificación de América otorgará siete plazas para la Copa Mundial. Los tres primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente, mientras que el mejor cuarto lugar entre los grupos E y F obtendrá el último boleto.

En el Grupo F se encuentran Canadá (6-0), Uruguay (5-1), Argentina (5-1), Puerto Rico (2-4), Bahamas (2-4) y Panamá (2-4).