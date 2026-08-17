Karl-Anthony Towns se casa con Jordyn Woods tras coronarse campeón de la NBA

Karl-Anthony Towns con el trofeo de la NBA tras quedar campeón con los New York Knicks en el Frost Bank Center de San Antonio, Estados Unidos. ( EFE )

El estelar jugador de los New York Knicks y de la selección dominicana Karl-Anthony Towns contrajo matrimonio con la modelo y empresaria Jordyn Woods durante una ceremonia celebrada el sábado en Malibú, California, que reunió a figuras de la NBA y celebridades de Hollywood.

La boda se produjo apenas dos meses después de uno de los momentos más importantes de la carrera de Towns: la conquista del campeonato de la NBA con los Knicks, que derrotaron 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales de 2026 para conseguir su primer título desde 1973.

Karl-Anthony Towns and Jordyn Woods are officially married! The Knicks star and model tied the knot during a stunning black-tie ceremony overlooking the Pacific Ocean in Malibu on Saturday. Woods wowed in a strapless white gown as the couple celebrated their big day surrounded... pic.twitter.com/Md6guwG0AX — Page Six (@PageSix) August 16, 2026

Towns, de 30 años, y Woods, de 28, intercambiaron votos en una ceremonia al aire libre con vista al océano Pacífico. La novia lució un vestido blanco sin tirantes y un largo velo de tul con detalles de encaje, mientras que el jugador vistió un esmoquin negro.

Compañeros de los Knicks y estrellas de Hollywood

La lista de invitados reflejó tanto la carrera deportiva de Towns como el círculo de celebridades de Woods.

Entre los compañeros del jugador que asistieron estuvieron Jalen Brunson, OG Anunoby y Josh Hart, integrantes del equipo de Nueva York que acaba de conquistar el campeonato.

También fueron vistos Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Justin y Hailey Bieber, Michael B. Jordan, Teyana Taylor, Jada Pinkett Smith, Ben Stiller y Christine Taylor, entre otras figuras.

Los recuerdos entregados a los asistentes también estuvieron vinculados con el campeonato de los Knicks. Los invitados recibieron sudaderas personalizadas con la inscripción "Married in 5", un juego de palabras que alude tanto al matrimonio como a los cinco partidos que necesitó Nueva York para derrotar a San Antonio en las Finales. También hubo obsequios de Fanatics y vasos de In-N-Out.

Del campeonato al matrimonio

La boda completa un verano particularmente significativo para Towns.

El pasado 13 de junio, los Knicks vencieron 94-90 a los Spurs en el quinto partido de las Finales y cerraron la serie 4-1, con lo que terminaron una sequía de 53 años sin conquistar el campeonato de la NBA.

Aunque Jalen Brunson fue elegido jugador más valioso de las Finales, Towns desempeñó un papel importante durante la serie. Después de los primeros dos encuentros encabezaba la clasificación de candidatos al premio, con promedios de 19.5 puntos y 12.5 rebotes.

Su vínculo con la República Dominicana también ha sido una constante en su carrera. Hijo de madre dominicana, Towns representa al país en competencias internacionales y encabezó al conjunto nacional en el Mundial de Baloncesto de 2023, en el que promedió 24.4 puntos y ocho rebotes por partido.

Una relación que comenzó como amistad

Towns y Woods comenzaron su relación sentimental en 2020, después de haber sido amigos durante años. Ambos han explicado que el período de la pandemia transformó aquella amistad en una relación de pareja.

El jugador le propuso matrimonio el 25 de diciembre de 2025 en Overstory, un bar ubicado en una azotea de Nueva York. La pareja anunció entonces el compromiso mediante fotografías en las que Towns aparecía arrodillado mientras entregaba a Woods un anillo con un diamante de corte esmeralda.

Menos de ocho meses después llegó la boda. Para Towns, el matrimonio cierra un período en el que alcanzó de manera casi consecutiva tres hitos personales: se comprometió, conquistó el campeonato de la NBA y se casó con su pareja de más de cinco años.