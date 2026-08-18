Towns dispara opciones de inmortalidad tras llegada a los Knicks

Karl-Anthony Towns en la final ante los Spurs, en junio. ( AFP )

Con la inducción de la clase 2026 del Salón de la Fama del Baloncesto, la plataforma Basketball-Reference actualizó su proyección de jugadores activos para adquirir un nicho en Springfield, Massachusetts, y en esta el dominicano Karl-Anthony Towns da un salto más alto que su estatura, el mismo fin de semana que encajó en su dedo el anillo de matrimonio.

Towns comenzó la pasada campaña con un 1.8 % de posibilidades de ser inmortal, de acuerdo a la fórmula Hall of Fame Probability. Sin embargo, el centro que jugó un rol estelar para que los Knicks terminen con 53 años sin ganar un campeonato ha saltado hasta el 86.9 %.

Al Horford pasó de un 23 % hasta un 26.4 %.

Explicación del salto

Con Towns no se trata de un error del algoritmo o un milagro estadístico nocturno. Este vertiginoso ascenso tiene una explicación lógica basada en cómo funciona la fórmula matemática del portal y los hitos clave de su trayectoria.

El modelo econométrico de Basketball-Reference no predice el futuro; calcula las probabilidades de un jugador si se retirara hoy. Para ello, evalúa variables de peso cuantitativo como selecciones al All-Star y equipos All-NBA, en las que Towns tiene seis y tres, respectivamente.

También puntúan los títulos de la NBA, apariciones en los lideratos estadísticos (puntos, rebotes, minutos), de Win Shares, así como estatura y posición; los pívots y ala-pívots dominantes reciben una ponderación favorable). Towns viene de ser segundo en rebotes (11.9) por segunda campaña al hilo.

Durante gran parte de su etapa en Minnesota (2015-2024), acumuló números individuales destacables pero carecía de dos factores esenciales para el modelo: presencia constante entre líderes históricos a nivel de volumen acumulado y éxito colectivo de élite.

Los hitos logrados tras su llegada a Nueva York y el papel protagónico en un mercado de alta visibilidad aceleraron su valoración en las métricas de impacto colectivo y eficiencia (Win Shares Peak).

Acumular campañas productivas manteniendo promedios por encima de los 20 puntos y 10 rebotes por partido ubica sus números a la par de pívots históricos que ya descansan en Springfield.