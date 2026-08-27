Jean Montero impuso su estirpe en Brasil

Andrés Feliz porta el balón en el partido ante Brasil del Clasificatorio al Mundial 2027 ( CEDIDA POR FIBA )

A Jean Montero lo bautizaron como "el problema" en España y la noche del jueves resultó ser un dolor de cabeza imposible de calmar para el quinteto de Brasil, que vio ceder su invicto en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de 2027 en Catar ante el equipo dominicano.

De la mano de Montero y Andrés Feliz, Dominicana (5-2) hizo los ajustes, cerró el partido y se impuso por 94-90, un resultado que dispara las opciones de clasificarse por cuarta ocasión en fila al Mundial.

Montero marcó 30 puntos, en un choque donde lanzó de 17-8 del campo incluyendo de 9-5 en triples, y Andrés Feliz finalizó con 24 y ocho asistencias para liderar la escuadra de Néstor García al primer triunfo en 15 años sobre los brasileños. El último se produjo en el preolímpico de 2011.

Joel Soriano contribuyó con 13 tantos y nueve rebotes en un choque donde la escuadra volvió a quedar por debajo en los tiros libres al lanzar de 29-18. David Jones y Ángel Delgado cerraron con ocho, cada uno.

En el Ginásio Nilson Nelson, Brasil dominó la primera 58-50, pero los caribeños tomaron la ventaja del choque con un tercer parcial 25-14 para llegar delante 75-72 al último donde se impusieron por la mínima (19-18) con un Feliz clave en los últimos dos minutos.

Brasil (6-1) fue liderado por Leo Meindl con 19 puntos.

Firme en el tercer puesto

El equipo dominicano cerrará esta sexta ventana el próximo lunes cuando reciba a Chile en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

Con 12 puntos, marcha tercero y con el último boleto dentro de un grupo E encabezado por Estados Unidos y Brasil (6-1, 13 puntos).

En noviembre será la penúltima ventana, allí Dominicana viajará a Colombia (9 puntos) y Chile (9), partidos claves para acercarse a Catar.