El Barias apuesta a su experiencia para buscar la quinta corona

Manuel y José "Pancho"Fortuna estarán en la dirigencia del Club Rafael Barias en el TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR EL RAFAEL BARIAS )

El Rafael Barias trabaja de cara al torneo, que comenzará el 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Dirección y gerencia

El conjunto de Villa Consuelo tendrá como dirigente a José "Pancho" Fortuna, quien estará acompañado por su hermano Manuel Fortuna, debutante como gerente deportivo de la franquicia.

Los hermanos Fortuna, figuras históricas del Barias y piezas importantes en los cuatro campeonatos obtenidos por el club en 2009, 2013, 2017 y 2019, asumen ahora responsabilidades diferentes: José desde la dirección técnica y Manuel desde la oficina, con el objetivo común de devolver al equipo a la cima del baloncesto distrital.

Refuerzos y plantilla

Al cuerpo técnico se incorpora además el inmortal del deporte dominicano Joel Ramírez, quien regresa al Barias como asistente. Ramírez ha sido parte del éxito del club y acumula siete campeonatos distritales en su carrera, además de una destacada trayectoria con la selección nacional.

Para reforzar la plantilla, el Barias anunció al estadounidense Marquis Wright, un armador de 31 años que llega con experiencia internacional y con el aval de haber sido campeón de la LNB en 2022 con los Leones de Santo Domingo y en 2026 con los Gigantes.

El base también ha jugado en varias ligas europeas, México e Israel.

Wright encabezará un núcleo extranjero que se complementará con un material nativo joven, integrado, entre otros, por Bryan Ramírez, Eusebio Suero, Dimas Carrasco, Yeison Rivera, Ángel Alfonseca y Luis Manuel López, entre otros.