Luismal Ferreiras y Chad Baker entran al equipo dominicano chocará este lunes ante Chile

Néstor García conversa con jugadores y técnicos en el entrenamiento del equipo nacional previo al partido ante Chile ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

Los jugadores Luismal Ferreiras y Chad Baker Mazara estarán en el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, que este lunes chocará ante Chile en la segunda fase y Cuarta Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Basket Catar 2027.

Ferreiras y Baker Mazara, quienes entraron al plantel dominicano en sustitución de Ángel Luis Delgado y Luis Santos, entrenaron este domingo con sus compañeros en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, de Santo Domingo, sede oficial del partido.

Las informaciones fueron vertidas al concluir los entrenamientos de este domingo, del equipo dominicano por el dirigente Néstor -Ché- García y el gerente general, Junior Páez (Jipy).

El combinado tricolor, que tiene récord de 5-2, enfrentará a la selección de Chile (2-5), a las 8:10 de la noche, en la búsqueda de su tercera victoria consecutiva tras las obtenidas este jueves 27 en el Gimnasio Nilson Nelson, de la ciudad de Brasilia, en Brasil, 90-94, y la del lunes 6 de julio sobre Nicaragua, 99-76, en la Casa de Don Virgilio, en Santo Domingo.

Además de Ferreiras y Baker Mazara, los jugadores quisqueyanos que jugarán contra Chile son Jean Montero y Andrés Feliz, quienes vienen de anotarles 30 y 24 puntos a los brasileños, y Joel Soriano (13 tantos y nueve rebotes), David Jones, Andersson García, Juan Guerrero, Jhery Matos, Ángel Núñez, Richard Bautista y Luis David Montero.

Clasificación Mundial

El partido será transmitido por FAIA Sports y su canal de YouTube, y por Teleuniverso Canal 29, con alcance en todo el territorio nacional.

La República Dominicana, Chile y Brasil (6-1) son tres de seis equipos del grupo E, que integran México (4-3), Colombia (3-4) y Estados Unidos (6-1), y en el grupo F, están Canadá (6-0), Uruguay (5-2), Argentina (6-1), Puerto Rico (2-5), Bahamas (3-4) y Panamá (2-4).

Los tres mejores equipos de ambos grupos y el mejor cuarto lugar, entre los dos, completan los siete clasificados por el Continente Americano a la Copa Mundial de Basket Catar 2027.