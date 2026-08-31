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Copa del Mundo 2027
Copa del Mundo 2027

Dominicana ante Chile por defensa del boleto directo a la Copa del Mundo 2027

Baker Mazara se unirá a un selecto grupo de parejas de padre e hijo con paso por la selección

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    Dominicana ante Chile por defensa del boleto directo a la Copa del Mundo 2027
    Andrés Feliz (10) viene de hacer otro gran partido, esta vez ante Brasil, en las eliminatorias. (CEDIDA POR FEDOMBAL)

    Con dos cambios en su plantilla tras el gratificante triunfo en Brasil, la República Dominicana cierra hoy (8:10 p.m.) la cuarta ventana del clasificatorio a la Copa del Mundo de 2027 de básquet masculino recibiendo a un Chile colista de grupo, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

    Dominicana (5-2, 12 puntos) llega como tercero de grupo, con el último boleto directo de su llave, pero con México (4-3, 11) respirando en la espalda.

    Luismal Ferreiras y Chad Baker Mazara entran en la escuadra en lugar de Ángel Luis Delgado y Luis Santos, informó el cuerpo técnico a través de un despacho de prensa. 

    Para Baker Mazara, hijo de Derek Baker López, el partido marcará su debut con el equipo y se unirá a un reducido grupo de parejas de padre e hijos que se han uniformado con el plantel. Ya en la ventana previa lo hizo RJ Luis, hijo de Reggie Charles. 

    La pareja Alfred Joel y Alfred Williams Horford ha sido la que más veces lo ha hecho. Los Lendeborg podrían ser los siguientes con  Yaxel uniéndose a Okary.

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    Completan el equipo  contra Chile; Jean Montero y Andrés Feliz, quienes vienen de anotarles 30 y 24 puntos a los brasileños, Joel Soriano, David Jones, Andersson García, Juan Guerrero, Jhery Matos, Ángel Núñez, Richard Bautista y Luis David Montero.

    Una victoria dominicana sobre Chile dispararía las opciones de clasificarse por cuarta vez en fila a una Copa del Mundo. Los tres mejores equipos de cada grupos y el mejor cuarto lugar, completan los siete clasificados por América a la Copa Mundial en suelo catarí.

    Puerto Rico, en apuros

    El quinteto de Puerto Rico, que no se pierde un Mundial desde 1982, llega al final de la cuarta ventana en una posición complicada, casi sin margen de error. 

    Los de la Isla del Encanto cayeron ante Argentina el viernes y se miden esta noche a Uruguay en Montevideo, fuera de la zona clasificatoria pendiente de choques ante la Albiceleste en el cierre de las eliminatorias, en febrero próximo. México ocupa ese último pase.

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